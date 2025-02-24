«Πρώτο σταθμό» της διήμερης επίσκεψης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αντιπροέδρου της ΝΔ, Κωστή Χατζηδάκη, στη Σύρο αποτέλεσαν τα ναυπηγεία της ΟΝΕΧ στο Νεώριο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση, παρουσία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΟΝΕΧ Πάνου Ξενοκώστα, ο κ. Χατζηδάκης συνοδευόμενος από τον Κυκλαδίτη αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γ. Βρούτση και τους βουλευτές του νομού Φ. Φόρτωμα και Μ. Καφούρο πραγματοποίησαν περιήγηση στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων και συνάντηση εργασίας.

«Η επανεκκίνηση των Ναυπηγείων του Νεωρίου στέλνει κι ένα μήνυμα συνολικής επανεκκίνησης, όχι μόνο των Κυκλάδων και της Ναυπηγικής Βιομηχανίας, αλλά της Ελληνικής Οικονομίας», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, στις δηλώσεις του ο κ. Χατζηδάκης. Ταυτόχρονα, εστίασε και στο μήνυμα της εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων, που ανεξάρτητα των όποιων επιμέρους διαφορών, έχουν ως κοινό συμφέρον την πρόοδο της ναυπηγικής βιομηχανίας, τονίζοντας πως «τα δύο αυτά μηνύματα είναι σημαντικά για την οικονομία μας, σημαντικά για την πατρίδα μας, που μπορεί να έχει και θα έχει ένα καλύτερο μέλλον, αν συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο».

Την χαρά του για την παρουσία του κ. Χατζηδάκη στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων της ONEX στο Νεώριο Σύρου, καθώς και για τα συμπεράσματα του υπουργού ως προς την ουσιαστική τήρηση και πραγματοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο όμιλος ΟΝΕΧ από το 2019, με την επανεκκίνηση των Ναυπηγείων Σύρου και Ελευσίνας, εξέφρασε ο κ. Ξενοκώστας. «Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, τιμώντας την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ώστε να οδηγούμε, κάθε μέρα που περνάει, τα ναυπηγεία πιο ψηλά, με ανθρωποκεντρικό μοντέλο και μπροστά τον εργαζόμενο γιατί τα ναυπηγεία μας είναι οι άνθρωποί μας» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ONEX.

«Τα Ναυπηγεία Νεωρίου, μετά από μια μεγάλη, πολύχρονη ταραχώδη περίοδο βιώνουν την καλύτερη χρονική τους στιγμή, έξι χρόνια εργασιακής ειρήνης και συνεχούς ανάπτυξης» επισήμανε ο κ. Βρούτσης, εστιάζοντας - συνεχίζει η ανακοίνωση - στην δημιουργία εκατοντάδων νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων πλήρους απασχόλησης για εργαζόμενους που επί πολλά χρόνια είτε παρέμεναν απλήρωτοι, είτε ζούσαν με το επίδομα ανεργίας.

Στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του ομίλου ΟΝΕΧ με την έμπρακτη και ισχυρή κοινωνική συνεισφορά του στην τοπική κοινωνία και οικονομία αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο κ. Φόρτωμας, ενώ ως κορυφαία εθνική απαίτηση και επιτακτική αναγκαιότητα χαρακτήρισε την κατασκευή και μετασκευή πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού στα «Κυκλαδίτικα Νερά» ο κ. Καφούρος, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στις γυάρδες της ΟΝΕΧ και στους εργαζόμενους της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

