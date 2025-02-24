Μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε 29 κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική.

Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχοντας ως σημείο αναφοράς τα στοιχεία αποδείξεων που διαβίβασαν τα νυχτερινά κέντρα στις 11 Ιανουαρίου, ακολούθησε επιτόπιος έλεγχος και στα 29 κέντρα τα επόμενα δύο Σάββατα, όπου και εντοπίστηκαν αποκλίσεις έως και 272%.

Ειδικότερα, η συντονισμένη και απόλυτα στοχευμένη επιχείρηση της ΑΑΔΕ έφερε στο φως σημαντικές αδήλωτες εισπράξεις. Για την εκτέλεση της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Πυρετός το Σαββατόβραδο», χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και συγκεκριμένα:

στοιχεία από το e-send και το myDATA

εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (αλγόριθμος)

στοιχεία από την παρακολούθηση πλατφορμών κρατήσεων

αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

δεδομένα από το Google Maps σχετικά με την πυκνότητα συγκέντρωσης πελατών σε αυτά τα κέντρα

Πώς έγιναν οι έλεγχοι

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ από το Σάββατο 18/1 και για κάθε Σάββατο, βρέθηκαν στα 29 μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, από το άνοιγμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ειδικότερα επί δύο Σάββατα, ένας ελεγκτής ήταν μόνιμα στο κεντρικό ταμείο και άλλος ένας στο σημείο όπου διοχετεύονται τα λουλούδια (Σάββατα 2 και 3).

Οι ελεγκτές κατέγραφαν όλη την κίνηση και τις συναλλαγές, ενώ ταυτόχρονα, παρακολουθούσαν τη διαβίβαση των αποδείξεων στο myDATA. Στη συνέχεια, συνέκριναν αυτά τα στοιχεία με τις εισπράξεις του προηγούμενου Σαββάτου (Σάββατο 1), όπως αυτά είχαν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

Τα επόμενα τρία Σάββατα (Σάββατα 4,5,6) οι ελεγκτές επισκέφθηκαν μόνο τις επιχειρήσεις που εμφάνιζαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που διαβιβάστηκαν, των στοιχείων που έχουν εκδοθεί και των δεδομένων που ανέδειξε ο αλγόριθμος. Όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας του καταστήματος.

Τα αποτελέσματα από τους ελέγχους νέας γενιάς είναι εντυπωσιακά, αφού παρατηρήθηκε:

Αύξηση τζίρου, σε 6 από τα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα της χώρας, όπου από την έναρξη της δράσης εμφάνισαν κατά μέσο όρο 50% παραπάνω τζίρο.

Μεγάλη απόκλιση στις εισπράξεις, που έφτανε μέχρι και το 272% .

. Μείωση αποκλίσεων: τα κέντρα με σημαντικές αποκλίσεις μειώθηκαν σε 6.

Η μέθοδος ελέγχου δημιούργησε μια βάση αναφοράς (benchmarking) για όλα αυτά τα καταστήματα, η οποία σε συνδυασμό με στοιχεία από ψηφιακά εργαλεία, υπολογίζει, με υψηλή προσέγγιση, τον τζίρο και τη διακύμανσή του ώστε να γίνονται επεμβάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Η αίθουσα επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο τη διαβίβαση των αποδείξεων που εκδίδονταν, αναλύοντας τα δεδομένα του αλγορίθμου και συντόνιζε τους ελεγκτές, ώστε να επισκεφτούν στοχευμένα τις επιχειρήσεις, για τις οποίες υπήρχαν ενδείξεις μη έκδοσης αποδείξεων.

Ταυτόχρονα πραγματοποιείται έλεγχος στα μισθωτήρια συμβόλαια εξοπλισμού και μηχανημάτων, ώστε να διαπιστωθεί ποιος πραγματικά εκμεταλλεύεται τις επιχειρήσεις, και να καταπολεμήσει το φαινόμενο των λεγόμενων «αχυρανθρώπων / μπροστινών».

Τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις, ζητήθηκε από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις ο τρόπος εξόφλησης των αποδείξεων αξίας άνω των 500 ευρώ, για τις οποίες δεν υπήρχε στο e-send στοιχείο για πληρωμή μέσω POS.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται μεθοδικά και στοχευμένα με αξιοποίηση όλων των δεδομένων.



