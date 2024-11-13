Την ενεργειακή μετάβαση και τη διεύρυνση της κλιματικής διπλωματίας έδειξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Κωνσταντίνος Μαύρος, ως εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας.

Καθώς η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες δεκαετίες, λόγω data centers, AI, εξηλεκτρισμού (ηλεκτροκίνηση, αντλίες θερμότητας), ο αγώνας για την ανάπτυξη και την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) θα είναι κρίσιμος για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου και δίκαιου μέλλοντος, επεσήμανε ο κ. Μαύρος, μιλώντας στο Green Transition Forum, στο πλαίσιο του COP29, στο Μπακού.

Η Ευρώπη, σημείωσε ο κ. Μαύρος, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στην προσπάθειά της να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, το πακέτο «Fit for 55» και οι φιλόδοξοι στόχοι της για ΑΠΕ συμβάλλουν στην κατεύθυνση της ηπείρου προς ένα μέλλον καθαρής ενέργειας. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια, ιδίως όσον αφορά στην ενσωμάτωση της νέας παραγωγής από ΑΠΕ, τη διαχείριση των γηρασμένων ηλεκτρικών δικτύων, τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και την υλοποίηση της ενεργειακής μετάβασης σε ένα δίκαιο πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς για όλες τις περιφέρειες και τις κοινότητες της ΕΕ. «Η Ευρώπη θέτει τον ρυθμό σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά στις ΑΠΕ, αλλά πρέπει να προσέχουμε τις προκλήσεις που απορρέουν από έναν τόσο φιλόδοξο μετασχηματισμό. Καθώς προσπαθούμε για τις μηδενικές εκπομπές έως το 2050, η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει όχι μόνο σε αιολική και ηλιακή ενέργεια και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, αλλά και σε υποδομές και τεχνολογία που θα διασφαλίσουν ότι η ενεργειακή μετάβαση καθίσταται σταθερή, ασφαλής και δίκαιη», επισήμανε ο κ. Μαύρος.

Ο κ. Μαύρος τόνισε ιδιαίτερα τον ρόλο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης -μιας περιοχής όπου ο Όμιλος ΔΕΗ επενδύει δυναμικά στις ΑΠΕ- στην ευρωπαϊκή στρατηγική αναφορικά με την απεξάρτηση από τον άνθρακα. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη εξαρτιόταν ιστορικά από τον άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας, ωστόσο, οι αυξανόμενες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές έχουν αρχίσει να αναδιαμορφώνουν το ενεργειακό τοπίο. Η Ελλάδα, ειδικότερα, πρωτοπορεί με τις ΑΠΕ να αντιπροσωπεύουν το 57% του ενεργειακού της μείγματος κατά το έτος 2023, σημειώνοντας ένα ιστορικό ορόσημο. «Η Νοτιοανατολική Ευρώπη παίζει κομβικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης. Με άφθονους ανανεώσιμους πόρους, η περιοχή έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει το μέλλον καθαρής ενέργειας της Ευρώπης. Πρέπει, ωστόσο, να διασφαλίσουμε ότι τα έργα ΑΠΕ της περιοχής ενσωματώνονται σε ένα σύγχρονο, ευέλικτο ενεργειακό δίκτυο, ένα δίκτυο που μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά το αυξανόμενο μερίδιο των ΑΠΕ σε διασυνδεδεμένες αγορές».

