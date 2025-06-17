Οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο αναμένουν ότι τα αποθέματά τους σε χρυσό ως ποσοστό των αποθεματικών τους θα αυξηθούν τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ αναμένουν ότι τα αποθέματά τους σε δολάρια θα μειωθούν, σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού (WGC).

Η ζήτηση χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία τρία χρόνια, παρά την άνοδο της τιμής του, καταγράφοντας διαδοχικά ρεκόρ. Τον Απρίλιο έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 3.500,05 δολαρίων ανά ουγγιά, σημειώνοντας αύξηση 95% από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters.

Η έρευνα

Εβδομήντα τρεις κεντρικές τράπεζες απάντησαν στην έρευνα του WGC, η οποία διεξήχθη μεταξύ 25 Φεβρουαρίου και 20 Μαΐου, και το 76% αυτών αναμένει ότι τα αποθέματά τους σε χρυσό θα είναι υψηλότερα σε πέντε χρόνια σε σύγκριση με 69% πέρυσι.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων αναμένουν ότι τα αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών σε δολάρια θα είναι χαμηλότερα σε πέντε χρόνια σε σύγκριση με 62% πέρυσι.

«Η απόδοση του χρυσού σε περιόδους κρίσης, η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και η επιβράδυνση του πληθωρισμού είναι μερικά βασικά θέματα που οδηγούν σε σχέδια για συσσώρευση περισσότερου χρυσού κατά το επόμενο έτος», ανέφερε το WGC σε ανακοίνωσή του.

Οι κεντρικές τράπεζες έχουν συσσωρεύσει περισσότερους από 1.000 μετρικούς τόνους χρυσού σε καθένα από τα τελευταία τρία χρόνια, ανέφερε το WGC, προσθέτοντας ότι αυτό αντιπροσωπεύει μια σημαντική αύξηση από τον μέσο όρο των 400-500 τόνων την προηγούμενη δεκαετία.

«Αυτή η αξιοσημείωτη επιτάχυνση του ρυθμού συσσώρευσης σημειώθηκε σε ένα πλαίσιο γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας», σημειώνει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού.

Το 95% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα αποθέματα χρυσού των κεντρικών τραπεζών θα αυξηθούν τους επόμενους 12 μήνες, από 81% πέρυσι, σύμφωνα με την έρευνα του WGC, η οποία έδειξε επίσης ότι η Τράπεζα της Αγγλίας παραμένει ξ κεντρική τράπεζα με την μεγαλύτερη επιθυμία για αποθέματα σε χρυσό.

Επιπλέον, πιθανές εμπορικές συγκρούσεις και δασμοί αναφέρθηκαν από το 59% των κεντρικών τραπεζών στην έρευνα ως σχετικές με τη διαχείριση των αποθεματικών τους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.