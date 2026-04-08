Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες στη Wall Street, λίγες ώρες πριν από την εκπνοή του τελεσιγράφου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, λίγες ώρες πριν από την εκπνοή του τελεσιγράφου Τραμπ προς το Ιράν, με ορισμένους επενδυτές να ευελπιστούν πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα παρατείνει την προθεσμία που έχει δώσει στο ιρανικό καθεστώς.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 85,42 μονάδων (–0,18%), στις 46.584,46 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 21,51 μονάδων (+0,10%), στις 22.017,84 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 5,02 μονάδων (+0,08%), στις 6.616,85 μονάδες.

