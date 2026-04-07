Συνδεδεμένες ενισχύσεις για σιτηρά: Στα 115€/εκτ. το μαλακό σιτάρι και το κριθάρι – Στα 89,43€/εκτ. το σκληρό για το 2025

Στον καθορισμό του ύψους της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης για βασικές καλλιέργειες σιτηρών προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αποφάσεις που υπέγραψε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’ 1955/6.4.2026, στο πλαίσιο εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023–2027 για το έτος ενίσχυσης 2025.

Οι αποφάσεις εκδίδονται σε εκτέλεση του άρθρου 32 των Κανονισμών (ΕΕ) 2021/2115 και 2021/2116 και αφορούν την παρέμβαση Π1-32.1 «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος – Φυτική Παραγωγή Εκτός Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών».

Συγκεκριμένα, το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ως εξής:

* Για το μαλακό σιτάρι, σε 115 ευρώ ανά εκτάριο.

* Για το σκληρό σιτάρι, σε 89,43 ευρώ ανά εκτάριο.

* Για το κριθάρι, σε 115 ευρώ ανά εκτάριο.

Οι σχετικές αποφάσεις στηρίζονται στο ισχύον εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο για τη διαχείριση και εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων, καθώς και στις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου και των ελεγκτικών μηχανισμών.

Οι αποφάσεις τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: skai.gr

