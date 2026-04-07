Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία κινείται πάνω από τα επίπεδα των 2.150 μονάδων, μετά τη διήμερη αργία λόγω του Πάσχα των Καθολικών.

Ήπια ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 12:45, διαμορφώνεται στις 2.159,30 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,94%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.160,28 μονάδες (+1,98%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 72,99 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 2,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,24%.

Ανοδικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+3,67%), της Eurobank (-3,49%), της Πειραιώς (+3,32%), της Κύπρου (+3,27%) και της Εθνικής (+2,94%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η CrediaBank και η Alpha Bank διακινώντας 3.541.164 και 1.909.089 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 12,41 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 9,19 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 79 μετοχές, 27 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Alpha Trust (+13,39%) και Προοδευτική (+9,68%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Flexopack (-5,10%) και Doppler (-4,81%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

