Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 260,42 μονάδων (+0,57%), στις 46.018,32 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 72,63 μονάδων (–0,33%), στις 22.261,32 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 6,41 μονάδων (–0,10%), στις 6.600,35 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

TAGS: χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ Wall Street
