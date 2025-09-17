Fed: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

Σε μείωση των επιτοκίων ανάλογη των εκτιμήσεων των αναλυτών, αλλά όχι των προσδοκιών του Τραμπ, προχώρησε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, η Fed ανακοίνωσε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, την πρώτη για το 2025, στο εύρος 4%-4,25%. Επίσης, με βάση τις προβλέψεις της Fed αναμένεται επιπλέον μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους, καθώς και μείωση κατά 25 μονάδες βάσης το έτος, τα επόμενα δυο χρόνια.

Η τελευταία φορά που η Fed μείωσε τα επιτόκια ήταν τον Δεκέμβριο του 2024 (είχαν προηγηθεί άλλες δυο μειώσεις, μια τον Σεπτέμβριο κατά 50 μονάδες βάσης και μια τον Νοέμβριο κατά 25 μονάδες βάσης).

Υπενθυμίζεται πως οι μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες ανέμεναν μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, με μόνη εξαίρεση την πρόβλεψη της Standard Chartered που προέβλεπε μείωση κατά 50 μονάδες βάσης.

«Τα προγνωστικά θέλουν την Fed να μειώνει τα επιτόκια, λόγω των αυξανόμενων κινδύνων ύφεσης της οικονομίας και, ειδικότερα, στην αγορά εργασίας», δήλωσε νωρίτερα ο Mark Hamrick, οικονομικός αναλυτής της Bankrate.

Τα στοιχεία του Αυγούστου έδειξαν σημαντική επιβράδυνση στην αύξηση της απασχόλησης, αλλά και αύξηση της ανεργίας στο 4,3%​, ενώ οι πιέσεις στον πληθωρισμό συνέχισαν να μετριάζονται.

​Εξάλλου, οι traders θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει μια ακόμη μείωση στη συνεδρίαση της Fed τον Οκτώβριο και θεωρούν πολύ πιθανό να υπάρξει μια τρίτη μείωση τον Δεκέμβριο.

O «εκλεκτός» του προέδρου Τραμπ και οικονομικός του σύμβουλος, Stephen Miran, τάχθηκε υπέρ μείωσης κατά 50 μονάδες βάσης. Ο Miran ανέλαβε επισήμως την Τρίτη καθήκοντα μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, εγκαίρως προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Fed, αντικαθιστώντας την κενή έδρα μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση, στις αρχές Αυγούστου, της Αντριάνα Κούγκλερ.

​Ο Τραμπ πάντως πίεζε για «μεγάλη μείωση» και δεν κρύβει ότι θέλει το ΔΣ της Fed «να αναλάβει τον έλεγχο» από τον Πάουελ.

