Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Ισχυρή άνοδος 1,89% - Στα 149,35 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση, εν μέσω θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπερπέδωσαν οι μετοχές της Εθνικής και της Viohalco.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διέσπασε ανοδικά και τα επίπεδα των 1.650 μονάδων και έκλεισε στις 1.656,48 μονάδες, σημειώνοντας ισχυρή άνοδο 1,89%.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης στις τέσσερις τελευταίες ανοδικές συνεδριάσεις καταγράφει κέρδη 4,68%,

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 149,35 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.067.090 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,99%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+6,43%), της Viohalco (+5,07%), του ΟΛΠ (+3,52%), της Πειραιώς (+3,45%), της Jumbo (+2,94%) και της Eurobank (+2,58%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-0,98%), της ΔΕΗ (-0,68%) και της Optima Bank (-0,43%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.099.009 και 4.624.800 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 35,09 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 19,42 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 78 μετοχές, 24 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (+10,94%) και ΣΙΔΜΑ (+10,42%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-8,70%) και Βιοτέρ (-5,64%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 5,0000 +0,91%

OPTIMA BANK: 14,0000 -0,43%

ΤΙΤΑΝ: 40,3000 -0,98%

ALPHA BANK: 2,1610 +2,22%

AEGEAN AIRLINES: 11,6000 +0,17%

VIOHALCO: 5,3900 +5,07%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,7400 +1,57%

ΔΑΑ: 9,3700 +2,18%

ΔΕΗ: 13,1000 -0,68%

COCA COLA HBC: 42,6000 +2,01%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,4000 +0,14%

ΕΛΠΕ: 7,3550 +1,82%

ELVALHALCOR: 1,9640 +2,61%

ΕΘΝΙΚΗ: 9,2740 +6,43%

ΕΥΔΑΠ: 5,7900 +1,58%

EUROBANK: 2,3900 +2,58%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3700 +0,79%

MOTOR OIL: 20,4000 -0,29%

JUMBO: 25,9400 +2,94%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 41,9200 -0,19%

ΟΛΠ: 38,2000 +3,52%

ΟΠΑΠ: 18,9100 +0,69%

ΟΤΕ: 15,7900 +2,53%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,8000 +3,45%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,7800 +0,95%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

