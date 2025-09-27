Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση από τα νεότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, τα οποία ενίσχυσαν τις προσδοκίες επενδυτών ότι η αμερικανική κεντρική κεντρική τράπεζα (Fed) θα μειώσει ξανά τα επιτόκια μέχρι το τέλος του έτους.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 299,97 μονάδων (+0,65%), στις 46.247,29 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 99,37 μονάδων (+0,44%), στις 22.484,06 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 38,98 μονάδων (+0,59%), στις 6.643,70 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.