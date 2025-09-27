Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Τα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες επενδυτών ότι η Fed θα μειώσει ξανά τα επιτόκια μέχρι το τέλος του έτους

Wall Street

Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση από τα νεότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, τα οποία ενίσχυσαν τις προσδοκίες επενδυτών ότι η αμερικανική κεντρική κεντρική τράπεζα (Fed) θα μειώσει ξανά τα επιτόκια μέχρι το τέλος του έτους.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 299,97 μονάδων (+0,65%), στις 46.247,29 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 99,37 μονάδων (+0,44%), στις 22.484,06 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 38,98 μονάδων (+0,59%), στις 6.643,70 μονάδες.

