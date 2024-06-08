Με ελαφρά πτώση έκλεισε το βράδυ της Παρασκευής στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 87,18 μονάδων (-0,22%) στις 38.798,99 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, υποχώρησε κατά 40,00 μονάδες (-0,23%) στις 17.133,13 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 5,97 μονάδων (-0,11%) στις 5.346,99 μονάδες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
