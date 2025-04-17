Wall Street: Dow και S&P σε ιστορική απόκλιση λόγω κατρακύλας της UnitedHealth

Η κατρακύλα της UnitedHealth Group συμπαρασύρει τον Dow Jones στη Wall Street, ωθώντας τον προς μια ημέρα ιστορικής υποαπόδοσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση άνω του 1% σήμερα, επιβαρυνόμενος από τη βουτιά άνω του 19% της UnitedHealth, καθώς η εταιρεία μείωσε τις ετήσιες προβλέψεις της και ανακοίνωσε κέρδη α' τριμήνου κάτω από τις εκτιμήσεις. Ο δείκτης S&P 500 κερδίζει πάνω από 0,3% και ο Nasdaq «παλεύει» για το θετικό πρόσημο.

Αν «κλειδώσει» αυτή η διαφορά ανάμεσα στον Dow και τον S&P 500 στο τέλος της ημέρας, θα αποτελέσει μια εξαιρετικά σπάνια απόκλιση. Η μόνη ημέρα που ο Dow έκλεισε με πτώση της τάξης του 1% ή παραπάνω, ενώ ο S&P 500 κέρδισε τουλάχιστον 0,5%, ήταν το 1954, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg.

«Αν και οι βασικοί δείκτες γενικά κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, η σημερινή κίνηση είναι εκείνη η σπάνια περίπτωση κατά την οποία μια υψηλής βαρύτητας μετοχή του Dow κάνει μια υπερμεγέθη κίνηση που δημιουργεί απόκλιση», δήλωσε ο Michael O'Rourke, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της JonesTrading.

Η ασφαλιστική εταιρεία UnitedHealth Group σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση από το 1999 μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου που δεν ικανοποίησαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Η εταιρεία μείωσε επίσης τις προβλέψεις της για τα κέρδη του έτους. Η μείωση των προβλέψεων είναι σπάνια για τη UnitedHealth, η οποία συνήθως κάνει συντηρητικές προβλέψεις και συχνά αυξάνει τις προοπτικές της.

Η εικόνα αυτή αποτελεί μια μεγάλη ανατροπή για τον Dow, ο οποίος έχει αντέξει καλύτερα από τους δύο άλλους δείκτες τη φετινή αναταραχή στην αγορά. Μέχρι το κλείσιμο της Τετάρτης, ο Dow έχει υποχωρήσει κατά 6,8% φέτος, σε σύγκριση με την πτώση 10% του S&P 500 και την πτώση 13% του Nasdaq.

Πηγή: skai.gr

