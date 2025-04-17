Στα 71,3 δισ. ευρώ ανήλθε το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων εσόδων της ΑΑΔΕ, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο κατά 6,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό της Αρχής για το 2024.

Όπως προκύπτει από τον απολογισμό της ΑΑΔΕ, η Αρχή πέτυχε σημαντικά αποτελέσματα στους βασικούς πυλώνες της αποστολής της όπως τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, την ενίσχυση της συμμόρφωσης, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, ενώ υλοποίησε ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών, οργανωτικών και επιχειρησιακών δράσεων που ενίσχυσαν ουσιαστικά την αποτελεσματικότητά και οδήγησαν σε μετρήσιμα αποτελέσματα.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, οι συντονισμένες παρεμβάσεις, όπως η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, η αξιοποίηση των δεδομένων του myDATA και οι στοχευμένοι έλεγχοι, συνέβαλαν καθοριστικά στην αύξηση της συμμόρφωσης, διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων εσόδων στα 71,3 δισ. ευρώ – υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο κατά 6,3 δισ. ευρώ. Παράλληλα, καταβλήθηκαν επιστροφές φόρων άνω των 8 δισ. ευρώ.

Σημαντικές ήταν και άλλες δράσεις που ενίσχυσαν τη φορολογική συμμόρφωση. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν 1.706 επιχειρήσεις που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 2023, παρότι παρουσίαζαν κανονική δραστηριότητα. Μετά την παρέμβαση της ΑΑΔΕ, προχώρησαν σε διορθώσεις, δηλώνοντας επιπλέον εκροές ύψους 60,9 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, για το 2022, 999 επιχειρήσεις που είχαν δηλώσει μηδενικό ΦΠΑ συμμορφώθηκαν, μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία της πλατφόρμας myDATA, υποβάλλοντας δηλώσεις ύψους 46,7 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, 1.423 νομικά πρόσωπα που δεν είχαν υποβάλει καμία δήλωση για το ίδιο έτος υποχρεώθηκαν σε συμμόρφωση, δηλώνοντας συνολικό φόρο 14,8 εκατ. ευρώ.

Εν τω μεταξύ, η τελωνειακή διοίκηση διενήργησε περισσότερους από 109.000 ελέγχους, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου και διαχείρισης δεδομένων εισροών–εκροών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Γ’ Τελωνείο Πειραιά, όπου κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες αξίας άνω των 7 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, εντατικοποιήθηκε η καταπολέμηση της παραβατικότητας μέσω 122.000 εργαστηριακών ελέγχων, δειγματοληψιών και επιθεωρήσεων σε ενεργειακά και αλκοολούχα προϊόντα, τρόφιμα και ύδατα, συμβάλλοντας στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Στον τομέα της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, η ψηφιοποίηση και η κεντρικοποίηση υπηρεσιών απέδωσαν θετικά αποτελέσματα. Μέσω της πλατφόρμας «Τα αιτήματά μου» εξυπηρετήθηκαν πάνω από 2,5 εκατ. αιτήματα. Παράλληλα, εκδόθηκαν 930.805 ΑΦΜ και 395.079 κλειδάριθμοι, ενώ πραγματοποιήθηκαν 91.161 ραντεβού σε ΔΟΥ και Τελωνεία.

Όπως δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, «Το 2024 ενισχύσαμε τη συμμόρφωση, αξιοποιήσαμε τις νέες τεχνολογίες, αναβαθμίσαμε τις υπηρεσίες μας και σταθήκαμε δίπλα στον πολίτη και την επιχείρηση. Με οδηγό τα αποτελέσματα του 2024 και έχοντας πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας, συνεχίζουμε με συνέπεια και προσήλωση την υλοποίηση της αποστολής μας».



