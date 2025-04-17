Ρωσία και Κατάρ υπέγραψαν επενδυτική συμφωνία ύψους 2 δισ. ευρώ

Η Ρωσία και το Κατάρ υπέγραψαν την Πέμπτη συμφωνία βάσει της οποίας κάθε χώρα θα καταβάλει επιπλέον 1 δισ. ευρώ (1,14 δισ. δολάρια) σε ένα κοινό επενδυτικό ταμείο, δήλωσε Ρώσος αξιωματούχος σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Πρόκειται για μια συμφωνία για την επέκταση της επενδυτικής μας πλατφόρμας με το Κατάρ κατά το ποσό των περίπου δύο δισ. ευρώ, ένα δισ. ευρώ από κάθε πλευρά. Αυτό θα μας επιτρέψει να επενδύσουμε περισσότερο, να προσελκύσουμε περισσότερα επενδυτικά χρήματα από το Κατάρ σε διάφορα έργα στη Ρωσία», δήλωσε ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου (RDIF).

Το RDIF ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η συμφωνία με την Qatar Investment Authority, το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κατάρ, θα επικεντρωθεί σε επενδύσεις στην τεχνολογία, την υγειονομική περίθαλψη, τα ορυκτά και άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Τα δύο ταμεία ξεκίνησαν μια κοινοπραξία ύψους 4 δισ. δολαρίων το 2014.

Ο Ντμίτριεφ δήλωσε ότι το Κατάρ είναι σημαντικός επενδυτής στις ρωσικές υποδομές και οι ρωσικές εταιρείες ενδιαφέρονται να εισέλθουν στην αγορά της Μέσης Ανατολής με εταίρους από το Κατάρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.