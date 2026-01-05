Λογαριασμός
Όρμπαν: Θετική για τις αγορές ενέργειας η παρέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

«Η Βενεζουέλα και οι ΗΠΑ μαζί μπορούν να ελέγχουν το 40-50% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις τιμές»

Όρμπαν

Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα αναμένεται να οδηγήσουν σε μια πιο ευνοϊκή κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Ανέφερε ότι η Βενεζουέλα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί μπορούν να ελέγχουν το 40-50% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις παγκόσμιες τιμές, σημειώνει το Reuters.

