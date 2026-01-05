Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα αναμένεται να οδηγήσουν σε μια πιο ευνοϊκή κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Ανέφερε ότι η Βενεζουέλα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί μπορούν να ελέγχουν το 40-50% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις παγκόσμιες τιμές, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

