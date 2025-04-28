Ebury: Ήπια η διακύμανση στην αγορά συναλλάγματος, μετά την υποχώρηση Τραμπ σχετικά με τη Fed

Του Enrique Diaz-Alvarez

Για άλλη μια φορά, η έντονη αντίδραση της αγοράς ανάγκασε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει τις υπερβολικές του δηλώσεις, αυτή τη φορά σχετικά με την πιθανή απόλυσή του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), Τζερόμ Πάουελ. Οι μετοχές, τα αμερικανικά ομόλογα και η πιστωτική αγορά σημείωσαν άνοδο ανακούφισης μετά τη δήλωσή του ότι δεν είχε καμία πρόθεση να το πράξει. Ωστόσο, αξιοσημείωτα, το δολάριο απέτυχε να κάνει το ίδιο και τελικά έκλεισε όχι μακριά από όπου είχε κλείσει την προηγούμενη εβδομάδα έναντι των ομολόγων του G10, χωρίς να φτάσει την πτώση σε πολυετή χαμηλά που σημείωσε τη Δευτέρα του Πάσχα εν μέσω χαμηλής ρευστότητας λόγω αργίας. Τα νομίσματα της Λατινικής Αμερικής συνεχίζουν να λάμπουν, υποστηριζόμενα από τη γενική αδυναμία του δολαρίου και το γεγονός ότι απέφυγαν τα χειρότερα από τους προτεινόμενους δασμούς του Τραμπ.

Μέχρι στιγμής, τα μόνα στοιχεία που έχουμε για να αξιολογήσουμε την οικονομική ζημία που προκλήθηκε από την "ημέρα απελευθέρωσης" είναι επιχειρηματικές έρευνες και δευτερεύοντα δεδομένα. Αυτή την εβδομάδα λαμβάνουμε την πρώτη κρίσιμη ένδειξη για την κατάσταση της οικονομίας μετά τους δασμούς, καθώς η έκθεση μισθοδοσίας των ΗΠΑ για τον Απρίλιο δημοσιεύεται την Παρασκευή, μαζί με έναν αριθμό πρόσθετων ερευνών επιχειρηματικού κλίματος κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Επιπλέον, λαμβάνουμε την εκτίμηση της Ευρωζώνης για την οικονομική ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου και τα προκαταρκτικά στοιχεία του πληθωρισμού του Απριλίου. Συνολικά, μια εβδομάδα γεμάτη οικονομικές εκθέσεις μετά την "ημέρα απελευθέρωσης" που αναμένεται να οδηγήσουν σε κάποιο βαθμό τις συναλλαγές της αγοράς, αν και οι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης τυχόν ανακοινώσεις πιθανών εμπορικών συμφωνιών από την κυβέρνηση Τραμπ.

GBP (Βρετανική Λίρα)

Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ανάμεικτα οικονομικά στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι λιανικές πωλήσεις του Μαρτίου εξέπληξαν θετικά, υποδηλώνοντας ανθεκτική εγχώρια ζήτηση, υποστηριζόμενη από μια ακόμα ισχυρή αγορά εργασίας και την αύξηση των μισθών. Ωστόσο, οι έρευνες PMI για το επιχειρηματικό κλίμα ήταν χειρότερες από το αναμενόμενο, επηρεασμένες αναμφίβολα από την αναταραχή της αγοράς μετά την "ημέρα απελευθέρωσης". Πιστεύουμε ότι η σχετική υποαπόδοση της στερλίνας έναντι του ευρώ δεν δικαιολογείται από τα θεμελιώδη μεγέθη, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών επιτοκίων, της σχετικής οικονομικής ανεξαρτησίας από τους δασμούς του Τραμπ και των προοπτικών για στενή ενσωμάτωση με την ΕΕ, και παραμένουμε αρκετά θετικοί για τη λίρα.

EUR (Ευρώ)

Η έρευνα PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, ήταν καλύτερη από ό,τι αναμενόταν και υποδηλώνει ότι η ζημία από τους δασμούς του Τραμπ θα είναι μικρότερη από ό,τι στις ΗΠΑ. Ενώ η δραστηριότητα υποχώρησε, δεν παρατηρήσαμε τις απότομες πτώσεις που καταγράφηκαν στις έρευνες των ΗΠΑ. Κρίσιμα, ο δείκτης μεταποίησης ανέκαμψε από τον Μάρτιο, αν και δεν βρίσκεται ακόμη σε επίπεδα επέκτασης. Είναι σαφές ότι το χάσμα οικονομικής απόδοσης μεταξύ της Ευρωζώνης και των ΗΠΑ έχει κλείσει, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Τα δεδομένα του πληθωρισμού του Απριλίου αυτής της εβδομάδας την Παρασκευή θα πρέπει να δώσουν περαιτέρω σαφήνεια σχετικά με το πόσο περιθώριο υπάρχει για την ΕΚΤ να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια, αλλά σημειώνουμε ότι τα επιτόκια δεν οδηγούν πλέον το κοινό νόμισμα τόσο έντονα όσο στο παρελθόν.

USD (Δολάριο ΗΠΑ)

Παρόλο που οι αμερικανικές μετοχές και τα ομόλογα του Δημοσίου ανέκαμψαν έντονα την περασμένη εβδομάδα, το δολάριο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, σηματοδοτώντας ότι το αμερικανικό νόμισμα έχει γίνει ένα είδος βαλβίδας διαφυγής που βοηθά στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος με ελάχιστες επιπτώσεις στην υπόλοιπη οικονομία. Μετά από μια σειρά μεικτών οικονομικών εκθέσεων δευτερεύουσας σημασίας για τον Απρίλιο την περασμένη εβδομάδα, η έκθεση της αγοράς εργασίας του Απριλίου, που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή, είναι πιθανώς ο πρώτος σοβαρός δείκτης του πραγματικού αντίκτυπου των δασμών και της συνεπακόλουθης αναταραχής της αγοράς στην πραγματική οικονομία. Η έκθεση για την ανάπτυξη του ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου την Τετάρτη θα είναι επίσης σημαντική, αν και το μεγαλύτερο μέρος των επιπτώσεων των δασμών ήρθε μετά το τέλος του τριμήνου.

