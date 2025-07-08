Συνάντηση θα έχουν σήμερα, Τρίτη οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ προκειμένου να εγκρίνουν την υποψηφιότητά της Βουλγαρίας για την ένταξή της στην ευρωζώνη τον επόμενο χρόνο, ως το 21ο μέλος, ξεπερνώντας και το τελευταίο εμπόδιο.

Η υιοθέτηση του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος θα είναι το αποκορύφωμα εργασιών σχεδόν δύο δεκαετιών για την ένταξή της, μια φιλοδοξία από τότε που η Βουλγαρία εντάχθηκε στην ΕΕ το 2007. Η ευρωζώνη θα προσθέσει ένα ακόμη νέο μέλος, καθώς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, θα ενισχύσει το παγκόσμιο προφίλ του νομίσματος ενώ η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ μειώνει τη θέση του δολαρίου.

Διαδοχικές κυβερνήσεις στη Σόφια υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή θα βοηθήσει στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου στο φτωχότερο κράτος μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, οι Βούλγαροι διχάζονται ολοένα και περισσότερο για την εγκατάλειψη του λεβ και την προοπτική αύξησης των τιμών. Χιλιάδες διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση την περασμένη εβδομάδα.

Η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαίωσαν τον περασμένο μήνα ότι το βαλκανικό έθνος πληροί τις επίσημες προϋποθέσεις για να ενταχθεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει την υιοθέτηση της Βουλγαρίας και να παραπέμψει το θέμα στους υπουργούς Οικονομικών.

Η Βουλγαρία θα είναι η δεύτερη χώρα που θα υιοθετήσει το ευρώ την τελευταία δεκαετία και μία από τις λίγες που θα το πράξουν, καθώς η κρίση του ευρώ απείλησε να καταστρέψει τη νομισματική ζώνη. Το τελευταίο μέλος που εντάχθηκε ήταν η Κροατία το 2023.

Στο πλαίσιο των συνθηκών προσχώρησής τους, όλα τα μέλη της ΕΕ είναι υποχρεωμένα να υιοθετήσουν το ευρώ μόλις πληρούν τα κριτήρια. Ωστόσο, άλλα έθνη της ΕΕ, όπως η Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Ουγγαρία, ήταν λιγότερο πρόθυμα να ενταχθούν, επιλέγοντας αντ' αυτού να διατηρήσουν τη νομισματική τους κυριαρχία.

