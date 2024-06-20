Παράταση στις προθεσμίες υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα ανασφάλιστα οχήματα.

Με την τροπολογία οι Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.:

α) αρχικές, απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 28η.2.2023 έως και 30ή.9.2024, και β) ετήσιες του έτους 2023 (χρήση 2022) και του έτους 2024 (χρήση 2023) υποβάλλονται σύμφωνα τις διατάξεις του ν. 5026/2023 μέχρι και 31η.12.2024.

Ειδική πρόβλεψη γίνεται για τα υπόχρεα πολιτικά πρόσωπα του άρθρου 4 του ν. 5026/2023, τα οποία έχουν υποβάλλει ή θα υποβάλλουν, σύμφωνα τις διατάξεις του ν. 3213/2003, δήλωση πόθεν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ν. 3213/2003 μέχρι την έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 21 του ν. 5026/2023. Οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται ισχυρές χωρίς, όμως, οι ανωτέρω υπόχρεοι να απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής αρχικής και ετήσιας Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., σύμφωνα τις διατάξεις του ν. 5026/2023, για το ίδιο διάστημα στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ν. 5026/2023. ‘Οσον αφορά τις αρχικές Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. των ετών 2023 και 2024, για τις υπόλοιπες κατηγορίες υπόχρεων, οι οποίες έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ν. 3213/2003 μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 5026/2023, θεωρούνται ισχυρές και τα υπόχρεα πρόσωπα απαλλάσσονται από υποχρέωση υποβολής αρχικής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ν. 5026/2023.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η παράταση δίνεται με δεδομένη την τεχνική πολυπλοκότητα της προετοιμασίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

