Κομισιόν: Διαδικασία για το έλλειμμα 7 κρατών-μελών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα την έναρξη διαδικασίας περί υπερβολικού ελλείμματος εναντίον επτά κρατών-μελών της ΕΕ, εκ των οποίων πέντε της Ευρωζώνης, στο πλαίσιο της λεγόμενης διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.



Στην ομάδα των επτά χωρών με υπερβολικό έλλειμμα βρίσκονται η Γαλλία και η Ιταλία, δηλαδή η δεύτερη και η τρίτη σε μέγεθος οικονομία της Ευρωζώνης. Στην περίπτωση της Γαλλίας πρόκειται για μια εξέλιξη που έρχεται σε μια δύσκολη πολιτικά περίοδο, αφού στις 30 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος γύρος των βουλευτικών εκλογών και η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Η σημερινή απόφαση στην ουσία σηματοδοτεί την ενεργοποίηση στην πράξη του νέου αναθεωρημένου Συμφώνου Σταθερότητας. Το προηγούμενο είχε τεθεί εκτός λειτουργίας με την εμφάνιση της πανδημίας COVID-19, προκειμένου τα κράτη μέλη να μπορέσουν να αυξήσουν τις δημόσιες δαπάνες και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης. Με την έναρξη της διαδικασίας πέντες χώρες της Ευρωζώνης, η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Σλοβακία και η Μάλτα θα πρέπει να προσαρμόσουν τους προϋπολογισμούς, ώστε να περιορίσουν σταδιακά το δημόσιο έλλειμμα κάτω του 3% του ΑΕΠ, που είναι και το ανώτατο αποδεκτό όριο από τη Συνθήκη. Εκτός Ευρωζώνης, υπερβολικό έλλειμμα εμφανίζουν η Πολωνία και η Ουγγαρία. Στο τέλος του 2023, που είναι και το έτος αναφοράς, το δημόσιο έλλειμμα στη Γαλλία ανήλθε στο 5,5% του ΑΕΠ και στην Ιταλία στο 7,4%.Η Ελλάδα που στο παρελθόν ήταν δημοσιονομικά η πιο προβληματική χώρα της ΕΕ, τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται στην ομάδα των χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις στη μείωση των ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο κείμενο, η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2023 βελτίωσε τη θέση της, με αποτέλεσμα οι υπερβολικές διαρθρωτικές ανισορροπίες που υπήρχαν σε ορισμένους τομείς να μετατραπούν σε απλές ανισορροπίες.

