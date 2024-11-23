Γκάζι πατούν στην ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να φέρουν σημαντικό αποτέλεσμα στη «μάχη» καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, ώστε να καταστεί εφικτό με αυτόν τον τρόπο να προχωρήσει η κυβέρνηση σε μόνιμες μειώσεις φόρων το 2026 αλλά και το 2027, όπως περιλαμβάνεται στον οδικό χάρτη της κυβέρνησης.

Στην πρόσφατη εκδήλωση της ΑΑΔΕ για τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης και την εξυπηρέτηση του πολίτη, στο Ζάππειο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε ένα δείγμα των προθέσεων της κυβέρνησης.

Ψηλά στις προτεραιότητες του οικονομικού επιτελείου είναι να δοθεί φορολογική ανάσα στη μεσαία τάξη και ειδικά στους μισθωτούς. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός, αν και δεν αναφέρθηκε αποκλειστικά στη μεσαία τάξη, τόνισε ότι η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα και ειδικά οι μισθωτοί με μεσαία εισοδήματα έχουν μεν δει φορολογικές μειώσεις, ωστόσο «μπορούμε να είμαστε ακόμη πιο προσηλωμένοι στην ελάφρυνσή τους έως το 2027».

Μεταξύ των σεναρίων που υπάρχουν στο τραπέζι, αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς, περιλαμβάνεται η αλλαγή στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και ειδικά στο δεύτερο κλιμάκιο από 10.000 έως 20.000 ευρώ, όπου ο φορολογικός συντελεστής είναι 20%, ενώ ο αμέσως προηγούμενος είναι μόλις 9%. Όλα αυτά βέβαια είναι σενάρια, και η αποκρυστάλλωση των όποιων αποφάσεων θα έρθει το επόμενο φθινόπωρο, αφού φανεί το αποτέλεσμα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον προϋπολογισμό του 2025 περιλαμβάνεται πρόβλεψη για αύξηση των εσόδων από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ισόποση με αυτή που ήδη επιτεύχθηκε το 2024, δηλαδή 1,8 δισ. ευρώ. Με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, πρώτα επιτυγχάνεις τον στόχο και εν συνεχεία μπορείς να προχωρήσεις στη λήψη μέτρων που δεν αλλοιώνουν το τελικό αποτέλεσμα και μπορούν να θεωρηθούν μόνιμο μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Κατά συνέπεια, για να προχωρήσει η Ελλάδα σε μόνιμες φοροελαφρύνσεις, θα πρέπει του χρόνου να πετύχει αποτέλεσμα από τη μείωση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας, πέραν του προβλεπόμενου ποσού που έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Από τα 69,2 δισ. ευρώ έσοδα από τη φορολογία -έμμεση και άμεση- για νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2025, μόνο το υπερβάλλον ποσό, που δεν θα είναι αποτέλεσμα συγκυριών, πάνω από αυτό το επίπεδο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη μόνιμων μέτρων.

Τα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων

Όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, στην προσπάθεια αυτή το 2025 σημαντικό ρόλο για την αύξηση της φορολογητέας ύλης θα διαδραματίσει η εφαρμογή μέτρων, όπως:

• Η ηλεκτρονική τιμολόγηση.

• Το ψηφιακό πελατολόγιο.

• Η καθολική δήλωση των εσόδων - εξόδων μιας επιχείρησης στο MYDATA.

• Το ψηφιακό δελτίο αποστολής.

Αλλαγές που προωθούνται από τον Ιανουάριο του 2025

Παράλληλα, θα τεθούν σε λειτουργία ειδικές εφαρμογές μέσω κινητών τηλεφώνων για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, οι οποίοι θα μπορούν να εκδίδουν και να διαβιβάζουν παραστατικά, όπως τιμολόγια και αποδείξεις λιανικής, απευθείας στην πλατφόρμα MYDATA. Επίσης, ενεργοποιείται το προσεχές διάστημα μία νέα κοινή επιχειρησιακή μονάδα για φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις, που θα χειρίζεται τις πιο απαιτητικές υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου στο πεδίο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και η ΑΑΔΕ. Η νέα μονάδα θα φέρει την ονομασία Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ).

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία

• Καθολική δήλωση των εσόδων - εξόδων μιας επιχείρησης στο MYDATA από 1η Ιανουαρίου 2025. Παράλληλα, τίθεται σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2024 η νέα εφαρμογή mydataapp, που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εκδίδουν και να διαβιβάζουν παραστατικά, όπως τιμολόγια και αποδείξεις λιανικής, απευθείας στην πλατφόρμα MYDATA μέσω smartphone ή tablet.

• Έναρξη λειτουργίας του ψηφιακού πελατολογίου τον Ιανουάριο του 2025. Το ψηφιακό πελατολόγιο αποτελεί ουσιαστικά ένα ψηφιακό βιβλίο πελατών που θα τηρούν υποχρεωτικά συγκεκριμένοι κλάδοι ελευθέρων επαγγελματιών και επιτηδευματιών. Θα παρακολουθείται από την ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα διασταυρώσεων και συγκρίσεων με ομοειδείς επιχειρήσεις. Το ψηφιακό πελατολόγιο θα ξεκινήσει από κλάδους, όπως συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια αυτοκινήτων και χώροι στάθμευσης, και θα επεκταθεί και σε άλλους κλάδους εντός του 2025.

• Υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής στις αρχές του 2025. Με το ψηφιακό δελτίο αποστολής οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να εκδίδουν ψηφιακά παραστατικά διακίνησης και να διαβιβάζουν τα δεδομένα τους στην ψηφιακή πλατφόρμα MYDATA. Με αυτόν τον τρόπο, οι φορολογικές αρχές θα έχουν πλήρη εικόνα του υπό διακίνηση προϊόντος σε όλα τα στάδια.

• Καθολική επέκταση του ηλεκτρονικού τιμολογίου. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι ήδη στην καθημερινότητα χιλιάδων επιχειρήσεων, και πρόκειται να επεκταθεί η υποχρεωτική του χρήση σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Προηγουμένως, αναμένεται η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο η σημαντική αυτή δράση να ξεκινήσει εντός του 2ου εξαμήνου του επόμενου έτους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.