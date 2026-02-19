«Βαριές καμπάνες» έως 2.500 ευρώ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Του Βαγγέλη Δουράκη

Με βαριές «καμπάνες» που κλιμακώνονται έως και τα 2.500 ευρώ κινδυνεύουν οι επαγγελματίες για κάθε παράβαση που διαπιστώνει η Εφορία στη διαδικασία ηλεκτρονικής τιμολόγησης: Βάσει εγκυκλίου της ΑΑΔΕ «οι οντότητες, υποχρεούνται να εκδίδουν για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, τιμολόγιο ή κάθε άλλο έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να θεωρείται τιμολόγιο, αποκλειστικά ηλεκτρονικά».

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής του ηλεκτρονικού τιμολογίου από τις μεγάλες επιχειρήσεις, με το διάστημα μεταξύ 2 Μαρτίου έως και τις 3 Μαΐου 2026, μετά την παράταση που δόθηκε, να συνιστά περίοδο «χάριτος», με δυνατότητα παράλληλης χρήσης εμπορικών/λογιστικών προγραμμάτων (ERP) ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης.

Προθεσμίες για υιοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων

Κατόπιν, στο επόμενο βήμα και με την υποχρεωτική εφαρμογή, το τιμολόγιο πρέπει να εκδίδεται είτε μέσω χρήσης Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων είτε μέσω χρήσης της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (timologio).

Η μη συμμόρφωση περί έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου αποκλειστικά με τους ως άνω προβλεπόμενους τρόπους, όπως στην περίπτωση έκδοσης με χειρόγραφο τρόπο ή άλλο τεχνικό μέσο (πχ εμπορικό/λογιστικό πρόγραμμα ERP), πλην της εξαιρετικής περίπτωσης απώλειας διασύνδεσης (διακοπής του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή σύνδεσης στο διαδίκτυο), θεωρείται ως μη έκδοση του τιμολογίου αυτού και ως εκ τούτου επιβάλλονται τα αναλογούντα πρόστιμα κατά περίπτωση

Σε κάθε περίπτωση, για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, εκτός των μεγάλων για τις οποίες η υποχρεωτική εφαρμογή ξεκινά τον Μάϊο, η σχετική προθεσμία ορίστηκε στις 1 Οκτωβρίου 2026 με περίοδο χάριτος για προσαρμογή, έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Πως διαμορφώνονται τα πρόστιμα

Με εγκύκλιο, πάντως, του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή αποσαφηνίζεται το καθεστώς των προστίμων που επιβάλλονται για παραβάσεις μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Τα πρόστιμα διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν οι υπόχρεοι υπάγονται στον ΦΠΑ ή όχι και αν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Συγκεκριμένα:

Σε πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν εκδίδει λογιστικά αρχεία ή εκδίδει ή λαμβάνει ανακριβή λογιστικά αρχεία (παραστατικά), για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, αν είναι υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 1.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, αν είναι υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Ειδικά σε πρόσωπο που δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία αναφορικά με τις υποχρεώσεις του, επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ.

Σε πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν εκδίδει παραστατικά πώλησης (φορολογικά στοιχεία) ή εκδίδει ή λαμβάνει ανακριβή στοιχεία για πράξεις που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και των 500 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 100% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 500 ευρώ, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Σε περίπτωση κάθε νέας υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 200% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 2.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Σε περίπτωση υποτροπής για τρίτη φορά, το πρόστιμο τετραπλασιάζεται με το ελάχιστο να είναι 1.000 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 2.000 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.