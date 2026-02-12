Ποιες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να γίνουν «παρίες» στην εποχή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τελευταία ημέρα σήμερα για 18.000 επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να δηλώσουν τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τον οποίον θα συνεργάζονται (ή εναλλακτικά να δηλώσουν ότι θα χρησιμοποιούν το timologio της ΑΑΔΕ), ειδάλλως θα είναι… παρίες του συστήματος. Και δικαιολογίες δεν υπάρχουν καθώς έχουν ήδη ειδοποιηθεί από την ΑΑΔΕ.



Αν δεν συμμορφωθούν ούτε και σήμερα, τότε από τις 13 Φεβρουαρίου, τα τιμολόγιά τους, που θα έχουν εκδοθεί χωρίς πάροχο ή εκτός των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp, δεν θα είναι νόμιμα. Θα αντιμετωπίζονται δηλαδή σαν να μην έχουν εκδοθεί κι αυτό σημαίνει πρόστιμο ίσο με 50% του ΦΠΑ για κάθε παραστατικό, που θα βρεθεί από τον έλεγχο ότι δεν εκδόθηκε νόμιμα.



Η υποχρέωση αυτή, εντάσσεται στο πλαίσιο της… νέας εποχής στην αγορά όσον αφορά στην τιμολόγηση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, που έχει επέλθει από τις 2 Φεβρουαρίου με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Από τότε, όλες οι επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ, 38.000 συνολικά, έχουν ενταχθεί υποχρεωτικά στο καθεστώς ηλεκτρονικής τιμολόγησης.



Με βάση την τελευταία ενημέρωση από την ΑΑΔΕ, 19.961 από αυτές έχουν ήδη δηλώσει το πώς θα πορευτούν (τον πάροχο τους δηλαδή ή αν θα χρησιμοποιούν τα δωρεάν εργαλεία της ΑΑΔΕ).



Μεταξύ των υπολοίπων 18.000, που δεν έχουν κάνει ακόμα τη σχετική δήλωση, υπάρχουν και 3.300 επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν είτε πάροχο είτε το timologio ή το myDATAapp, αλλά δεν το έχουν δηλώσει.



Μετά τη δήλωση, θα έχουν περιθώριο έως τις 31 Μαρτίου, μεταβατικό διάστημα στο οποίο θα λειτουργούν και τα παλιά και τα νέα συστήματα τιμολόγησης, ώστε να προσαρμοστούν πλήρως στην νέα κατάσταση. Από την 1η Απριλίου, χάρτινα τιμολόγια και παλιά συστήματα, τέλος.

Με το νέο σύστημα τιμολόγησης – κι εφόσον η επιχείρηση χρησιμοποιεί πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης – τα στοιχεία κάθε συναλλαγής διαβιβάζονται στον πάροχο κι εκείνος αμέσως:

Εκδίδει το τιμολόγιο

Το αποστέλλει σε εκδότη και παραλήπτη

Το αποστέλλει ταυτόχρονα στο myDATA της ΑΑΔΕ

Όλες αυτές οι ενέργειες γίνονται σε πραγματικό χρόνο.



Από την 1η Οκτωβρίου στο καθεστώς της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής πληροφόρησης εισέρχεται και η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που έχει τζίρο κάτω από 1 εκατ. ευρώ. Και εδώ θα υπάρχει μεταβατική περίοδος ταυτόχρονης λειτουργίας παλιών και νέων συστημάτων έως και την 31η Δεκεμβρίου. Το 2027 η μετάβαση στην πλήρη ηλεκτρονική τιμολόγηση για το σύνολο της αγοράς, θα έχει ολοκληρωθεί.



Δίνονται πάντως σημαντικά φορολογικά κίνητρα προκειμένου να επιταχυνθεί η ένταξη τους. Έτσι εφόσον ενταχθούν στο νέο σύστημα έως τις 3 Αυγούστου προβλέπονται:

100% προσαυξημένη απόσβεση για εξοπλισμό και λογισμικό

100% προσαύξηση δαπάνης για την υπηρεσία τιμολόγησης τον πρώτο χρόνο

Δηλαδή οι εν λόγω δαπάνες θα εκπίπτουν κατά 200%.



Ήδη για τις συναλλαγές με τρίτες χώρες η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι υποχρεωτική, ενώ για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές παραμένει, προς το παρόν, προαιρετική.

