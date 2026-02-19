Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με άνοδο έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση που έδωσαν τα κέρδη τεχνολογικών κολοσσών – όπως η Nvidia και η Amazon – μετά τις πρόσφατες ανησυχίες επενδυτών σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 129,47 μονάδων (+0,26%), στις 49.662,66 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 175,25 μονάδων (+0,78%), στις 22.753,63 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 38,09 μονάδων (+0,56%), στις 6.881,62 μονάδες.

