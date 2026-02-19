Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με άνοδο έκλεισε χθες η Wall Street, χάρη στην ώθηση που έδωσαν τα κέρδη τεχνολογικών κολοσσών, μετά τις ανησυχίες επενδυτών σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη

Με άνοδο έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση που έδωσαν τα κέρδη τεχνολογικών κολοσσών – όπως η Nvidia και η Amazon – μετά τις πρόσφατες ανησυχίες επενδυτών σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 129,47 μονάδων (+0,26%), στις 49.662,66 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 175,25 μονάδων (+0,78%), στις 22.753,63 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 38,09 μονάδων (+0,56%), στις 6.881,62 μονάδες.

