Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η πολυπόθητη για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο ημέρα ήρθε καθώς από σήμερα και για τους επόμενους 6 μήνες (έως δηλαδή τις 19 Αυγούστου) θα μπορούν να ρυθμίσουν το δάνειο τους με βάση τη νομοθετημένη πλέον ρύθμιση. Μια ρύθμιση που επιτρέπει σε περίπου 40.000 δανειολήπτες να μετατρέψουν το δάνειο τους σε ευρώ με βελτίωση της ισοτιμίας από 15% έως 50% ανάλογα με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Το τροποποιημένο δάνειο θα έχει επίσης σταθερό και χαμηλό επιτόκιο κι έτσι οι δανειολήπτες αυτοί θα μπορέσουν να…ησυχάσουν γνωρίζοντας πλέον τι θα πληρώνουν κάθε μήνα με την εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου.



Η αίτηση για τη ρύθμιση – που αφορά όλα τα ενήμερα δάνεια καθώς για τα μη εξυπηρετούμενα υπάρχει ο εξωδικαστικός μηχανισμός – θα γίνεται σε ειδική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Δεν είναι απαραίτητο το ανέβασμα εγγράφων. Η πλατφόρμα ζητά τη συναίνεση του χρήστη, προκειμένου να συλλεχθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες ηλεκτρονικά.

Η πλατφόρμα θα είναι αυτή που θα διαπιστώνει αν πληρούνται τα κριτήρια και θα χορηγεί μια βεβαίωση στον δανειολήπτη, απαραίτητη προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η ρύθμιση του δανείου από τον πιστωτή.

Στη συνέχεια ο δανειολήπτης θα ενημερώνεται από τον πιστωτή για το νέο υπόλοιπο και το δοσολόγιο.

Οι δανειολήπτες χωρίζονται σε 4 κατηγορίες ανάλογα με την περιουσιακή τους κατάσταση:



1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εισόδημα: 7.500 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 22.000 ευρώ για 5μελές νοικοκυριό και ίδια όρια καταθέσεων

Ακίνητη περιουσία: 125.000 ευρώ έως 185.000 ευρώ αντίστοιχα

Ρύθμιση: Ευνοϊκότερη ισοτιμία κατά 50% και σταθερό επιτόκιο 2,3%.

Δεν πρόκειται για κούρεμα οφειλής αλλά για ανάκτηση του 50% της συναλλαγματικής ζημιάς που έχει υποστεί ο οφειλέτης με την υπόθεση ότι το δάνειο είχε συναφθεί σε μια εποχή που η ισοτιμία ήταν 1 ευρώ = 1,6 ελβετικά φράγκα

Σήμερα η ισοτιμία είναι 1ευρώ = 0,91 ελβετικά φράγκα

Ένα δάνειο των 100.000 ευρώ ελβετικών φράγκων, θα μετατραπεί με βάση τα παραπάνω σε δάνειο 82.700 ευρώ και επιτόκιο 2,3%.

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εισόδημα: 9.375 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 23.375 ευρώ για 5μελές νοικοκυριό και ίδια όρια καταθέσεων

Ακίνητη περιουσία: 156.250 ευρώ έως 2216.250 ευρώ αντίστοιχα

Ρύθμιση: 30% ευνοικότερη ισοτιμία και επιτόκιο 2,5%

Ένα δάνειο των 100.000 ελβετικών φράγκων θα μετατραπεί σε 95.680 ευρώ και επιτόκιο 2,5%.

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εισόδημα: 11.250 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 25.200€ για 5μελές νοικοκυριό και ίδια όρια καταθέσεων

Ακίνητη περιουσία: 187.500 ευρώ έως 247.500€ αντίστοιχα

Ρύθμιση: 20% Ευνοϊκότερη ισοτιμία και επιτόκιο 2,7%

Ένα δάνειο των 100.000 ελβετικών φράγκων θα μετατραπεί σε 100.420 ευρώ και επιτόκιο 2,7%.

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Όλες οι υπόλοιπες εισοδηματικές κατηγορίες

Ρύθμιση: 15% ευνοϊκότερη ισοτιμία και επιτόκιο 2,9%

Δίνεται η δυνατότητα παράτασης της περιόδου αποπληρωμής για επιπλέον 5 χρόνια προκειμένου η τελική δόση του δανείου να είναι ακόμη πιο διαχειρίσιμη.



Εάν κάποιος ανήκει στην κατηγορία 4, θα πρέπει να μιλήσει απευθείας με τον πιστωτή του για την υποβολή του αιτήματος ρύθμισης.

Δικαίωμα αξιοποίησης της ρύθμισης έχουν:

– Είναι φυσικά πρόσωπα

– Το δάνειό τους δεν έχει καταγγελθεί

– Δεν έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.