Του Χρυσόστομου Τσούφη

Πρόστιμο 10.000€ περιμένει τις επιχειρήσεις που δεν θα ασφαλιστούν έναντι φυσικών καταστροφών σύμφωνα πρόβλεψη του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή. Μάλιστα το πρόστιμο διπλασιάζεται εφόσον η επιχείρηση δεν έχει συμμορφωθεί εντός 30 ημερών από την επιβολή του προστίμου.



Υπόχρεες να ασφαλιστούν είναι επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 500.000€ (το Υπουργείο Οικονομικών μείωσε το όριο από τα 2εκατ€ για να αυξήσει τον αριθμό των υπόχρεων σε ασφάλιση οι οποίοι και εξαιρούνται από κάθε επιχορήγηση κρατικής αρωγής για υλικές ζημιές στα περιουσιακά τους στοιχεία).



Η ασφάλιση πρέπει να αφορά σωρευτικά δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς για ποσοστό τουλάχιστον 70% της αξίας του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης (κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, επαγγελματικά οχήματα, μέσα παραγωγής και αποθηκευμένα προϊόντα).



Υποχρεωτική έναντι δασικής πυρκαγιάς και πλημμύρας γίνεται και η ασφάλιση των Ι.Χ. με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος και πλέον και αυτά θα εξαιρούναι από κάθε μέτρο κρατικής αρωγής.

Η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της αδείας και των πινακίδων κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται από το αν κινείται ή λειτουργεί το όχημσ, εκτός αν έχει τηρηθεί η διαδικασία της ακινησίας

Εξαιρούνται τα οχήματα του Δημοσίου ή φορέα του.



Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης το διπλασιασμό από το 2025 της έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ στο 20% για ακίνητα εφόσον η φορολογητέα αξίας τους – βάσει της οποίας υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ – δεν ξεπερνά τις 500.000€. Η έκπτωση του 10% διατηρείται για τα ακίνητα αξίας υψηλότερης των 500.000€



Ως αξία για την ασφάλιση του ακινήτου, λαμβάνεται η αξία ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των 1000€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Πάντως το κόστος ανακατασκευής μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του επικεφαλής της ΑΑΔΕ.



Προϋπόθεση για την έκπτωση είναι η ασφάλιση να αφορά το προηγούμενο έτος και να έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 μηνών.

Αν η διάρκεια ασφάλισης είναι μικρότερη του έτους τότε προσαρμόζεται ανάλογα και η έκπτωση ( π.χ. 7/12 , 8/12 κτλ)



Ανεξάρτητα από το αν έχουν ασφαλιστεί η όχι , οι πολύ ακριβές κατοικίες – με αξία άνω των 500.000€ όπως προβλέπει το νομοσχέδιο – θα εξαιρούνται από επιχορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή ή επισκευή κτιρίου, επιδότηση προσωρινής στέγασης, ενίσχυση πρώτης αρωγής και εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και την αντικατάσταση οικοσκευής, λόγω σεισμού, πυρκαγιάς από φυσικά αίτια και πλημμύρας.

