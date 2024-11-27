Τα σχέδια του Κώστα Νεμπή για τον ΟΤΕ του 2030

Τα αποκαλυπτήρια όσον αφορά το όραμά του για τον όμιλο ΟΤΕ έκανε χθες ο νέος επικεφαλής του ομίλου Κώστας Νεμπής. Ο άνθρωπος, ο οποίος ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου την 1η Ιουλίου 2024, μετά την αποχώρηση, ύστερα από 14 χρόνια, του Μιχάλη Τσαμάζ.

Ο κ. Νεμπής δεν είναι άγνωστος στον ΟΤΕ, καθώς εντάχθηκε αρχικά στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου το 2009. Παρέμεινε έως το 2019 οπότε και μετακόμισε στην Κροατία, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου στον αντίστοιχο ΟΤΕ της χώρας, της Hrvatski Telekom, εισηγμένης θυγατρικής του Ομίλου Telekom στο χρηματιστήριο του Ζάγκρεμπ. Με την ομάδα του κατάφερε να μετασχηματίσει την Hrvatski Telekom σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες, η οποία μάλιστα καταγράφει τους υψηλότερους δείκτες της τελευταίας δεκαετίας στο χρηματιστήριο της Κροατίας.

Πλέον, όμως, έχει επιστρέψει στην Ελλάδα και όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος “γύρισα πίσω στο σπίτι μου, στον ΟΤΕ”.

Το όραμα για τον ΟΤΕ του 2030

“Θέλουμε να μετατρέψουμε τον ΟΤΕ, τον αδιαμφισβήτητα κορυφαίο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ελλάδα, σε έναν από τους κορυφαίους ψηφιακούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της Ευρώπης. Αλλά όχι μόνο αυτό, θέλουμε παράλληλα να βάλουμε και την Ελλάδα στις κορυφαίες θέσεις ψηφιοποίησης της Ευρώπης” είπε ο κ. Νεμπής συνοψίζοντας σε λίγα μόλις λόγια το όραμά του για τον όμιλο.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο στόχο που, όπως σημείωσε ο επικεφαλής του ομίλου, χάρη στο ευρύ αποτύπωμα του ΟΤΕ και την ώθηση της Telekom μπορεί να τον επιτύχει.

Και συνέχισε λέγοντας πως αξιοποιώντας την τεχνολογία «θέλουμε να συνδέουμε τους πελάτες μας κάνοντας τη ζωή τους καλύτερη και να ενδυναμώνουμε τις επιχειρήσεις συμβάλλοντας στην ανάπτυξή τους. Και όλα αυτά, να τα πετύχουμε μέσα σε ένα περιβάλλον εργασίας που εμπνέει τους ανθρώπους μας να δημιουργούν, να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται συνεχώς».

Το σχέδιο για τον ΟΤΕ του 2030 βασίζεται σε τρεις βασικές δεσμεύσεις:

να παρέχει ο Όμιλος την καλύτερη εμπειρία πελάτη μέσα από κορυφαία ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες συνδεσιμότητας,

να παραμείνει σε θέση οδηγού στα δίκτυα νέας γενιάς και

να διαμορφώσει ένα ακόμη πιο σύγχρονο και αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας, αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες, πάντα με την υποστήριξη των ανθρώπων του.

Πρόκειται για δεσμεύσεις τις οποίες πλαισιώνουν η σταθερή δέσμευση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η αξιοποίηση της δύναμης ενός παγκόσμιου κολοσσού όπως η Telekom, και η αύξηση αξίας για τους μετόχους.

Οι πυλώνες

Το στρατηγικό πλάνο για τον ΟΤΕ βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες: Ανάπτυξη, Μετασχηματισμός, Διαφοροποίηση.

Για την Ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας, ο κ. Νεμπής έχει θέσει πέντε βασικές προτεραιότητες. Το δίκτυο Fiber-to-the-Home (FTTH) συνεχίζει να επεκτείνεται δυναμικά για να καλύψει το 65% της χώρας έως το 2027. «Στόχος μας είναι να μεταφέρουμε την πλειονότητα των ευρυζωνικών πελατών μας σε οπτική ίνα ή σε υβριδικές υποδομές Fixed Wireless Access σε περιοχές που δεν προβλέπονται να καλυφθούν από οπτική ίνα – δική μας ή εναλλακτικών παρόχων. Αυτό, σε συνδυασμό με τις συμφωνίες χονδρικής που πρόσφατα υπογράψαμε, θα μας φέρει το ποσοστό αξιοποίησης του fiber δικτύου μας σε πάνω από 55%» σημείωσε χαρακτηριστικά. Στο 5G προτεραιότητα αποτελεί η αξιοποίηση του φάσματος των 3.5GHz, με στόχο την αύξηση της πληθυσμιακής κάλυψης σε πάνω από 80%, με ταυτόχρονη αύξηση της διείσδυσης των 5G συσκευών.

Όσον αφορά στη συνδρομητική τηλεόραση, στόχος είναι η αύξηση διείσδυσης της νόμιμης συνδρομητικής τηλεόρασης από το περίπου 30% που είναι σήμερα, κοντά στο μέσο όρο της Ε.Ε. δηλ. στο 50%. Ο κ. Νεμπής πρόσθεσε πως οι πρόσφατες συμφωνίες με τη NOVA και το Netflix, έχουν ήδη δώσει θετικά δείγματα γραφής στη μείωση της πειρατείας, συμπληρώνοντας πως στο γ' τρίμηνο του έτους το ποσοστό της πειρατείας ήταν από τα χαμηλότερα που έχει δει η αγορά. Ο ίδιος πρόσθεσε πως τα επιπλέον μέτρα που αναμένεται να φέρει η κυβέρνηση θα συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στην καταπολέμηση του φαινομένου.

Για τον τομέα των εταιρικών πελατών, ο επικεφαλής του ΟΤΕ σημείωσε πως σκοπεύει να εστιάσει στην καινοτόμο συνδεσιμότητα, μεταφορά σε cloud υποδομές, νέες ψηφιακές υπηρεσίες, εξειδικευμένες λύσεις ανά κλάδο αλλά και την αξιοποίηση των System Solution δεξιοτήτων της εταιρείας. Τέλος, προτεραιότητα αποτελεί και η επιτάχυνση της ανάπτυξης των υπηρεσιών στις νέες αγορές που δραστηριοποιείται ο ΟΤΕ (COSMOTE insurance, Box, Payzy) και ενδεχόμενη επέκταση σε ακόμη περισσότερες.

Όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα, τον Μετασχηματισμό, ο κ. Νεμπής αναγνώρισε τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει ήδη, θέτοντας για το μέλλον δυο βασικές προτεραιότητες: την εξυπηρέτηση του πελάτη και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας. Ως προς την εξυπηρέτηση του πελάτη, πρώτος στόχος είναι να μειωθούν οι μη πωλησιακές επαφές στα φυσικά κανάλια εξυπηρέτησης και πώλησης, καθώς και οι άσκοπες μεταβάσεις των τεχνικών στο πεδίο. Δεύτερος στόχος είναι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), για να μεταφερθεί ένα σημαντικό κομμάτι των πωλήσεων και εξυπηρέτησης των πελατών στα ψηφιακά κανάλια, προσφέροντας καλύτερη εμπειρία πελάτη με πιο αποδοτικό τρόπο. Όσον αφορά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τη εταιρείας, στόχος είναι η επιτάχυνση του μετασχηματισμού του λειτουργικού και παραγωγικού μοντέλου. Όπως επισήμανε ο κ. Νεμπής αυτό θα γίνει «μέσω απλοποιήσεων, ψηφιακοποιήσεων και λειτουργικών βελτιστοποιήσεων. Αλλά και με την αξιοποίηση ΑΙ εργαλείων, μεταφορά σε cloud υποδομές και αξιοποίηση αυτοματισμών, αλλά και μετάβαση σε κοινές με τον Όμιλο Telekom πλατφόρμες και λειτουργικά μοντέλα».

Τρίτος και τελευταίος πυλώνας της νέας στρατηγικής του ΟΤΕ είναι η Διαφοροποίηση, με τρεις προτεραιότητες. Όπως ανέφερε ο Κώστας Νεμπής, «η εταιρεία ξεχωρίζει με τους καλύτερους δείκτες εμπειρίας πελάτη στην αγορά, ωστόσο γνωρίζουμε ότι έχουμε πολλά ακόμα περιθώρια βελτίωσης για να φέρουμε την εμπειρία πελάτη εκεί που θέλουμε και να φτάσουμε να συγκρινόμαστε με τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας στην Ευρώπη». Τόνισε επίσης πως θα αξιοποιηθεί περαιτέρω η μάρκα Telekom. «Η Telekom είναι ένας Όμιλος με παρουσία σε πάνω από 50 χώρες. Έχει πάνω από 300 εκατ. πελάτες και απασχολεί πάνω από 200.000 εργαζόμενους. Το μέγεθός της, της επιτρέπει να έχει περισσότερες ευκαιρίες συνεργασίας από οποιονδήποτε άλλο. Google, Apple, SpaceX, Perplexity, OpenAI, Nvidia και Netflix είναι μόνο μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα συνεργασιών της Telekom. Όπως κάναμε με το Netflix, έτσι θέλουμε να κινηθούμε για να αξιοποιήσουμε όσες περισσότερες συνεργασίες μπορούμε προς όφελος των πελατών μας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Νεμπής.

Ολοκληρώνοντας τις στρατηγικές προτεραιότητες, ο κ. Νεμπής αναφέρθηκε στους ανθρώπους του Ομίλου ΟΤΕ σημειώνοντας πως η επένδυση που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στη συνεχή εκπαίδευση των ανθρώπων στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους δουλειάς, θα συνεχιστεί, με στόχο να ανέβει η εταιρεία ακόμη πιο ψηλά στη λίστα των top employers.

Έρχεται το Fixed Wireless Access

Για την παροχή υπηρεσιών σε περιοχές που δεν υπάρχει κάλυψη FTTH, ο κ. Νεμπής σημείωσε ότι «το 5G - τόσο η πρόσβαση όσο και το δίκτυο κορμού (5G stand alone) - είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε το FWA (Fixed Wireless Access) προϊόν για να προσφέρουμε υπερυψηλές ταχύτητες στους πελάτες που δεν έχουν ακόμη καλυφθεί από τις οπτικές ίνες. Η εμπορική διάθεση θα γίνει το επόμενο διάστημα».

Ερωτηθείς για την πιθανότητα συνεργασίας με τη ΔΕΗ, ο κ. Νεμπής απάντησε ότι «συνεργαζόμαστε με όλους τους παρόχους που δημιουργούν δίκτυα οπτικών ινών, όπου υπάρχει η ανάγκη να προσφέρουμε υπηρεσίες για τους πελάτες μας. Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή περνάει ίνες σε περιοχές που υπάρχει ήδη το δικό μας δίκτυο οπτικών ινών. Παρ’ όλα αυτά θα ήμασταν θετικοί να αγοράσουμε χονδρική από τη ΔΕΗ σε περιοχές που δεν είναι στο δικό μας πλάνο. Στο πλαίσιο αυτό το δοκιμάζουμε και πιλοτικά.»

Σε ό,τι αφορά τα έργα ICT, ο επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ τόνισε πως οι πελάτες, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, «μας επιλέγουν γιατί είμαστε ο μεγαλύτερος System Integrator της αγοράς. Έχουμε το μέγεθος και την τεχνογνωσία, και παραδίδουμε τα έργα στην ώρα τους».

Σχετικά με την υψηλή φορολογία στον κλάδο τηλεπικοινωνιών, σημείωσε πως «είμαστε στις 2-3 χώρες στην Ευρώπη με την υψηλότερη φορολογία σε σταθερή, κινητή και TV, κατάλοιπο της μνημονιακής περιόδου. Έχει γίνει η πρώτη κίνηση με την κατάργηση του φόρου 5% στις υψηλές ταχύτητες σταθερής. Ελπίζω να υπάρξει και συνέχεια».

T, BOX και payzy

Σε ό,τι αφορά το brand Τ, είπε: «έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό να το αξιοποιούμε συμπληρωματικά με τη μάρκα μας COSMOTE, για την οποία είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί κατατάσσεται στις πιο αγαπητές μάρκες ανεξαρτήτως κλάδου στην Ελλάδα. Ωστόσο, αξιοποιούμε και τη μάρκα Telekom που έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, στέκεται ισάξια στις top 10 παγκοσμίως και μας δίνει επιπλέον δυναμική και διεθνές εκτόπισμα».

Για την υπηρεσία παραγγελίας φαγητού BOX, o κ. Νεμπής σημείωσε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την πορεία του BOX. Έχει ήδη φτάσει τους 1 εκατ. πελάτες και δέχεται 40.000 παραγγελίες την ημέρα. Και έχουμε ακόμη δρόμο».

Για το payzy αντίστοιχα, είπε πως «έχει φτάσει τους 400.000 πελάτες, από 240.000 πέρυσι, ενώ 2.000 επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει το payzy pro. Ήδη έχει λανσαριστεί και στη γερμανική αγορά, ενώ θέλουμε να το αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο».

Σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου, ο κ. Νεμπής υπογράμμισε: «Έχουμε τους καλύτερους επαγγελματίες στην αγορά, και γι’ αυτό είμαστε περήφανοι. Θέλουμε να τους κρατήσουμε και να τους εξελίξουμε, και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε».

Ερωτηθείς αν σχεδιάζεται η πώλησης άλλης θυγατρικής, πέραν της Telecom Romania ο πρόεδρος του ομίλου ΟΤΕ είπε πως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο πλάνο.

Επίσης, σχετικά με την OTE Estate, σημείωσε πως αυτή τη στιγμή διαθέτει πάνω από 2.600 ακίνητα τα οποία αξιοποιεί πλήρως και δεν προβλέπεται η μετατροπή της σε ΑΕΕΑΠ, ενώ ερωτηθείς για τον τομέα της ενέργειας, απάντησε πως δεν περιλαμβάνεται στις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.