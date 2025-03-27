ΤτΕ: Νέα μείωση των καταθέσεων κατά 1,7 δισ. ευρώ  τον Φεβρουάριο

Νέα μείωση των καταθέσεων κατά 1,7 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο δείχνουν στοιχεία της ΤτΕ μετά τη βουτιά κατά 4,8 δισ. ευρώ που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο. Στο τέλος Φεβρουαρίου υποχώρησαν στα 197,3 δισ. ευρώ.

Τον Φεβρουάριο τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 1,4 δισ. ευρώ ενώ αρνητική κατά 33 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης των νοικοκυριών.

I. Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 7 εκατ. ευρώ, το Φεβρουάριο του 2025, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.380 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Φεβρουάριο του 2025, ήταν αρνητική κατά 1.416 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 290 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε στο -0,3% από 2,6% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Το Φεβρουάριο του 2025, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 10,5% από 10,0% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 1.409 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.671 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Φεβρουάριο του 2025, ήταν θετική κατά 1.438 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.424 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 16,5% από 15,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 16,7% από 15,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 1.277 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 876 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 14,6% από 16,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 161 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 548 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Το Φεβρουάριο του 2025, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 4 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 102 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους παρέμεινε αμετάβλητος στο 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 33 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Φεβρουάριο του 2025, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 144 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους παρέμεινε αμετάβλητος στο -0,5%.

II. Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν αρνητική κατά 774 εκατ. ευρώ, το Φεβρουάριο του 2025, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 4.324 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Αύξηση κατά 928 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Φεβρουάριο του 2025, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 463 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 15,3% από -5,9% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 1.701 εκατ. ευρώ, το Φεβρουάριο του 2025, έναντι μείωσης κατά 4.787 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 4,5% από 4,8% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Μείωση κατά 1.306 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Φεβρουάριο του 2025, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 3.785 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 9,4% από 10,0% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 1.259 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 3.843 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 46 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 58 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Μείωση κατά 396 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Φεβρουάριο του 2025, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι μείωσης κατά 1.002 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 3,0% από 3,1% τον προηγούμενο μήνα.

