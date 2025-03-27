Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: «Απόφαση-σταθμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους νέους συνταξιούχους»

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ανοίγει το δρόμο σε χιλιάδες συνταξιούχους να διεκδικήσουν σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές τους, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, αναφερόμενο στην απόφαση 0695/2024 του 6ου Τμήματος, το οποίο έκρινε ότι «οι νέες συντάξεις από 13-5-2016 και μετά θα πρέπει να μην υπολείπονται του 60% των συντάξιμων αποδοχών κατά τον χρόνο εξόδου από την εργασία τους που είχε ο συνταξιούχος».

Η ανακοίνωση του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων:

«Να επανέλθουν όλες οι κύριες συντάξεις, σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, στο 60% των συντάξιμων αποδοχών των δικαιούχων, όταν ήταν εργαζόμενοι. Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανοίγει τον δρόμο σε χιλιάδες συνταξιούχους να διεκδικήσουν σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές τους.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την απόφαση 0695/2024 του 6ου Τμήματος έκρινε ότι οι νέες συντάξεις από 13-5-2016 και μετά θα πρέπει να μην υπολείπονται του 60% των συντάξιμων αποδοχών κατά τον χρόνο εξόδου από την εργασία τους που είχε ο συνταξιούχος.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάνθηκε σε σχέση με τις αγωγές που είχαν υποβάλλει τέσσερις συνταξιούχοι και τους δικαίωσε. Όμως, μέσω αυτής της απόφαση, μπορούν αντίστοιχα να δικαιωθούν όλοι όσοι έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης από τις 13-5-2016 και μετά. Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις συνταξιούχων, που μπορούν (και πρέπει) να λάβουν σημαντικές αυξήσεις.

Παραθέτουμε ένα παράδειγμα μέλους μας:

Καθηγήτρια με ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2.002,54€ επί 60% βάσει της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα έπρεπε η απόφαση της κύριας σύνταξης να ήταν μικτά 1.201,524€(εθνική + ανταποδοτική), ενώ η απόφαση της είναι 864,22€(εθνική + ανταποδοτική). Η διαφορά είναι 337,304€.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην προαναφερόμενη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο πρώτος ενάγον ορίζεται να λάβει 16.110 ευρώ, ο δεύτερος 542,28 ευρώ, ο τρίτος 6.471 ευρώ και ο τέταρτος 8.455 ευρώ. Το πιο σημαντικό όμως είναι, ότι στην απόφαση επισημαίνεται πως δεν πρέπει οι συνταξιούχοι να υφίστανται «ανατροπή του επιπέδου ζωής» που προκύπτει από τη σύνταξή τους. Άρα, κρίνεται ότι η σύνταξη δεν πρέπει να υπολείπεται των συντάξιμων αποδοχών κατά τον χρόνο εξόδου από την εργασία τους, σε ποσοστό ανώτερο του 40%. Αυτό σημαίνει ότι οι συντάξεις μπορούν να φτάνουν έως το 60% των συντάξιμων αποδοχών. Συνεπώς, πρέπει να γίνουν οι ανάλογες αναπροσαρμογές, όπου το ποσοστό των συντάξεων είναι μικρότερο.

Καλούμε τα μέλη μας αλλά και όλους τους συνταξιούχους που έχουν συνταξιοδοτηθεί με αίτηση από 13-5-2016 και μετά, να έρθουν στο Δίκτυο με τις αποφάσεις τους και τους κωδικούς taxis για να ενημερωθούν. Να διαπιστώσουμε αν η σύνταξή τους είναι μειωμένη.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο άνοιξε τον δρόμο για μεγαλύτερες συντάξεις».

Πηγή: skai.gr

