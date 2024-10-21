Η κεντρική τράπεζα της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα πως προχώρησε σε νέα μείωση των δύο από τα επιτόκια αναφοράς της, συνεχίζοντας έτσι τις προσπάθειές της για να διευκολύνει την ανάκαμψη της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, που πλήττεται ιδίως από την άτονη κατανάλωση.

Το ετήσιο LPR (Loan Prime Rate), επιτόκιο αναφοράς για τις πιο προνομιακές χορηγήσεις που μπορούν να προσφέρουν οι τράπεζες σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, μειώθηκε από το 3,35% στο 3,1%. Το πενταετές LPR, επιτόκιο αναφοράς για τα ενυπόθηκα δάνεια, μειώθηκε από το 3,85% στο 3,6%.

Και τα δύο επιτόκια είχαν μειωθεί για τελευταία φορά τον Ιούλιο και βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Τα μέτρα του κινεζικού κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος ανακοινώθηκαν μερικές ημέρες αφού η Κίνα δημοσιοποίησε δεδομένα που αποκάλυψαν ότι η ανάπτυξη της οικονομίας σε επίπεδο τριμήνου (του 3ου) υποχώρησε στο πιο χαμηλό επίπεδο του τελευταίου ενάμισι χρόνου, στοιχείο που υπογραμμίζει τα βαθιά οικονομικά προβλήματα της χώρας.

Οι κινεζικές αρχές έχουν θέσει στόχο η ετήσια ανάπτυξη να φθάσει το 5% του ΑΕΠ φέτος, όμως η επίτευξή του πλέον τελεί υπό αμφισβήτηση, εξαιτίας της χαμηλής κατανάλωσης και της παρατεταμένης κρίσης χρέους στον καίριας σημασίας τομέα των ακινήτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

