Μείωση κατά 2,1 δισ. ευρώ παρουσίασε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 6,4 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε.

Όσον αφορά τον Μάιο του 2025, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε μικρό πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος τον αντίστοιχο μήνα του 2024, λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων και κυρίως του ισοζυγίου αγαθών.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Πιο αναλυτικά, τον Μάιο του 2025, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε μικρό πλεόνασμα σε σχέση με το Μάιο του 2024 – καταγράφοντας βελτίωση κατά 2,5 δισ. ευρώ – και διαμορφώθηκε σε 196,5 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, καθώς σημειώθηκε μείωση των εισαγωγών και παράλληλα οριακή αύξηση των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,3% (7,8% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 14,3% (-12,3% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν άνοδο κατά 11,0% (14,7% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 7,1% (6,5% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών σημείωσε άνοδο λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων, κυρίως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και, σε μικρότερο βαθμό, των ισοζυγίων λοιπών υπηρεσιών και μεταφορών. Σε σχέση με τον Μάιο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 2,7% και οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 17,7%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος τον Μάιο του 2024, ως αποτέλεσμα της καταγραφής καθαρών εισπράξεων έναντι καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, λόγω της εκταμίευσης της πέμπτης δόσης υπό μορφή επιχορηγήσεων από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 2,1 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 6,4 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών υποχώρησε, λόγω της μεγαλύτερης μείωσης των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές συρρικνώθηκαν κατά 4,2% (αύξηση 0,8% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 5,6% (-4,2% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν αύξηση κατά 4,6% και οι αντίστοιχες εισαγωγές άνοδο κατά 2,5% (6,7% και 1,7% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών υποχώρησε, λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου μεταφορών, που αντισταθμίστηκε έως ένα βαθμό από τη βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Σε σχέση με το πρώτο πεντάμηνο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 2,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,7%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε σημαντικά, λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα και, σε μικρότερο βαθμό, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων διευρύνθηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, λόγω του μηδενισμού σχεδόν των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, αν και οι καθαρές εισπράξεις στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας μειώθηκαν.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Μάιο του 2025, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος τον αντίστοιχο μήνα του 2024, και διαμορφώθηκε σε 768,7 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας πρωτίστως την καταγραφή καθαρών εισπράξεων έναντι σχεδόν μηδενικών καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, κυρίως λόγω των εισροών κεφαλαίων από τον RRF.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος το πρώτο πεντάμηνο του 2024, και διαμορφώθηκε σε 1,2 δισ. ευρώ, αφενός λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης και αφετέρου λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Μάιο του 2025, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) παρουσίασε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος τον αντίστοιχο μήνα του 2024, και διαμορφώθηκε σε 965,2 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων περιορίστηκε κατά 4,0 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 5,2 δισ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Μάιο του 2025, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 158,2 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καθαρές ροές ύψους 353,4 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά την άνοδο των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην άνοδο των τοποθετήσεων μη κατοίκων κατά 310,0 εκατ. ευρώ σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων και κατά 243,0 εκατ. ευρώ σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, καταγράφηκε άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 1,1 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και, σε μικρότερο βαθμό, λόγω της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 534,0 εκατ. ευρώ) και της αύξησης κατά 288,6 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η άνοδος των υποχρεώσεών τους σχετίζεται με την αύξηση κατά 1,8 δισ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους (που συνδέεται με την εκταμίευση από το δανειακό σκέλος του RRF), καθώς και με τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 534,0 εκατ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν, έως ένα βαθμό, από τη μείωση κατά 1,5 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 1,7 δισ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 2,1 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση κατά 2,6 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την άνοδο κατά 1,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 5,9 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 2,6 δισ. ευρώ) και, σε μικρότερο βαθμό, στην άνοδο κατά 527,1 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και στην αύξηση κατά 462,0 εκατ. ευρώ των χορηγήσεων δανείων σε μη κατοίκους. Η μείωση των υποχρεώσεών τους συνδέεται κυρίως με την υποχώρηση κατά 3,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη στατιστική προσαρμογή σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 2,6 δισ. ευρώ).

Στο τέλος Μαΐου του 2025, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 15,8 δισ. ευρώ, έναντι 13,4 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου του 2024.

