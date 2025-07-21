Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer

Η σταθεροποίηση του δολαρίου των ΗΠΑ αντιμετώπισε ένα αιφνίδιο πλήγμα την περασμένη εβδομάδα, όταν ένας κατώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Πρόεδρος ετοιμάζεται να απολύσει τον διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ.

Αν και δεν είναι καθόλου σαφές εάν ο Τραμπ έχει την εξουσία να το κάνει αυτό, η αντίδραση των αγορών ήταν άμεση και σφοδρή: για λίγα λεπτά επανεμφανίστηκε το φαινόμενο του “sell America”, το οποίο είχε συγκλονίσει τις αγορές τον περασμένο Απρίλιο — μετοχές, ομόλογα και το δολάριο κατρακύλησαν απότομα. Για ακόμη μία φορά, η σφοδρότητα της αντίδρασης ανάγκασε τον Λευκό Οίκο να υπαναχωρήσει: ο ίδιος ο Τραμπ έσπευσε να διαψεύσει ότι επίκειται μια τέτοια κίνηση.

Παρότι οι αγορές ανέκαμψαν γρήγορα και το δολάριο κατάφερε να κλείσει την εβδομάδα με μικρή άνοδο έναντι των περισσοτέρων νομισμάτων, το επεισόδιο υπενθύμισε τόσο τους κινδύνους που εγκυμονεί η «τραμπική» αναστάτωση για τις αγορές, όσο και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ίδιες οι αγορές στον περιορισμό των χαοτικών παρορμήσεων του Προέδρου.

Τώρα που το θέμα της ηγεσίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας φαίνεται, προσωρινά τουλάχιστον, να έχει κλείσει, η προσοχή στρέφεται και πάλι στις απρόβλεπτες ειδήσεις για δασμούς και τις εμπορικές σχέσεις, καθώς πλησιάζει η προθεσμία της 1ης Αυγούστου που έχει θέσει ο Τραμπ. Πέρα από αυτό, η Πέμπτη προμηνύεται ως ημέρα έντονης μεταβλητότητας.

Ανακοινώνονται τόσο η απόφαση νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ για τον Ιούλιο όσο και οι προκαταρκτικοί δείκτες PMI επιχειρηματικής δραστηριότητας σε όλες τις μεγάλες οικονομίες. Επιπλέον, σειρά δευτερευουσών μακροοικονομικών στοιχείων θα συμβάλουν στην επιβεβαίωση ή διάψευση των αφηγημάτων που διαμορφώνονται: ανθεκτικότητα των ΗΠΑ, αργή αλλά σταθερή δραστηριότητα στην Ευρωζώνη και ανησυχητική επιβράδυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στερλίνα

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν σαφή οσμή στασιμοπληθωρισμού. Ο πληθωρισμός εξέπληξε ανοδικά, ιδίως ο πιο σταθερός υποδείκτης του βασικού πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες παραμένει κοντά στο 5%. Η ανεργία αυξήθηκε ελαφρώς, ενώ ο αριθμός των μισθωτών υπαλλήλων μειώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα – αν και η τεράστια πτώση του προηγούμενου μήνα αναθεωρήθηκε προς τα πάνω.

Τα απογοητευτικά στοιχεία των τελευταίων εβδομάδων αντικατοπτρίζονται στη σταδιακή διολίσθηση της στερλίνας έναντι του ευρώ, αν και διατηρείται σχετικά σταθερή έναντι του δολαρίου. Το θετικό στοιχείο για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι οι δείκτες PMI αντέχουν καλύτερα από τα υστερούντα «πραγματικά» οικονομικά δεδομένα — συνεπώς, οι φετινές ανακοινώσεις αποκτούν αυξημένη σημασία.

Ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Δεν αναμένεται να δοθεί σημαντική καθοδήγηση για το μέλλον, αφήνοντας ανοικτές όλες τις επιλογές. Καθώς ο κύκλος μειώσεων των επιτοκίων φαίνεται να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, η προσοχή στρέφεται πλέον στον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Οι αγορές αυξάνουν σταδιακά τις προσδοκίες για το ύψος των δασμών που ενδέχεται να επιβάλουν οι ΗΠΑ σε ευρωπαϊκά προϊόντα, καθώς οι συνομιλίες φαίνεται να σημειώνουν αργή πρόοδο και πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία της 1ης Αυγούστου. Οι δείκτες PMI του Ιουλίου αναμένεται να καταδείξουν για ακόμη μία φορά υποτονική ανάπτυξη, επαρκή όμως ώστε να διατηρείται η οικονομία κοντά στην πλήρη απασχόληση.

Δολάριο ΗΠΑ

Πέρα από τα πρωτοσέλιδα για τον Πάουελ, η οικονομία των ΗΠΑ συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα, ακόμα και αν οι πρώτες ενδείξεις επιπτώσεων από τους δασμούς εμφανίζονται στους δείκτες πληθωρισμού. Οι λιανικές πωλήσεις, οι εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας και η βιομηχανική παραγωγή ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Αν και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό συνολικά δεν απέκλιναν από τις εκτιμήσεις, ο πληθωρισμός των βασικών αγαθών σταθεροποιήθηκε κάπως – ως ένδειξη μερικής μετακύλισης των δασμών, καθώς υποχωρεί το θετικό αποτέλεσμα της προληπτικής αποθεματοποίησης.

Η πλήρης απασχόληση, η υγιής αύξηση της ζήτησης, το τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα και ο σταθερός πληθωρισμός δεν συνάδουν με ηπιότερη νομισματική πολιτική και αναμένουμε ότι η Fed θα αντισταθεί στις πιέσεις του Τραμπ και θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

