Εργαζόμενοι στις πλατφόρμες: σκλάβοι του αλγόριθμου

Στην οικονομία της πλατφόρμας, οι αποφάσεις που καθορίζουν την καθημερινότητα των διανομέων δεν προέρχονται από ανθρώπινους προϊσταμένους, αλλά από αλγόριθμους. Αυτές οι αυτοματοποιημένες εντολές συχνά αποδεικνύονται αδιαφανείς και, πολλές φορές, άδικες, δημιουργώντας χρονοδιαγράμματα παράδοσης που βασίζονται σε παράγοντες όπως η τοποθεσία, η βαθμολογία ή άλλοι άγνωστοι δείκτες και όχι απαραίτητα στην αντικειμενικότητα.

Διανομή εντολών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση

Σε αυτό το περιβάλλον, ο κάθε διανομέας αγνοεί τα κριτήρια βάσει των οποίων η πλατφόρμα του αναθέτει παραδόσεις. Είναι ο πιο κοντινός στον πελάτη ή έχει την υψηλότερη αξιολόγηση της προηγούμενης εβδομάδας; Όπως υπογραμμίζει ο ειδικός ψηφιοποίησης της εργασίας Πάτρικ Φόιερσταϊν, *"αυτό που ακούμε συχνά είναι μια έντονη δυσαρέσκεια, επειδή αυτοί οι αλγόριθμοι είναι αδιαφανείς. Οι εργαζόμενοι αισθάνονται πλήρως εκτεθειμένοι, αβοήθητοι και δεν ξέρουν ποια στρατηγική να ακολουθήσουν"*.

Η έλλειψη δυνατότητας αντίδρασης στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντείνει ακόμα περισσότερο το άγχος των διανομέων. Δεν υπάρχει η δυνατότητα επανεξέτασης ή διαμαρτυρίας αν μια αρνητική βαθμολογία βασίστηκε σε προσωπικά, άδικα ή εξωγενή κριτήρια. Όπως σημειώνει ο Φόιερσταϊν, *"δεν μπορούν να απευθυνθούν σε κάποιον και να εξηγήσουν ότι πήραν μια κακή βαθμολόγηση, επειδή στον πελάτη δεν άρεσε η φάτσα τους. Αλλά μια μηδενική αξιολόγηση έχει συνέπειες"*.

Επιπτώσεις στην αμοιβή και τα δικαιώματα

Οι αξιολογήσεις των χρηστών διαμορφώνουν καθοριστικά τη δυνατότητα για μελλοντικές παραδόσεις. Αυτό σημαίνει πως διακρίσεις και προσωπικές προκαταλήψεις μπορούν να έχουν άμεση επίδραση στο μεροκάματο ενός διανομέα. Ταυτόχρονα, το αξίωμα "ίδια αμοιβή για ίδια δουλειά" παραβιάζεται συστηματικά, καθώς η αμοιβή διαμορφώνεται με βάση δυναμικούς παράγοντες και διακυμάνσεις, συχνά χωρίς σαφή αιτιολόγηση. Τις πρωινές ώρες μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί μισθοί από ό,τι το βράδυ, γεγονός που δυσχεραίνει τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα.

Συλλογή και διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα αποτελεί η ευρεία συλλογή προσωπικών δεδομένων των διανομέων, χωρίς σαφή ενημέρωση ή έλεγχο. *"Για παράδειγμα, η τοποθεσία ενός ή μιας διανομέα καταγράφεται διαρκώς, ανεξαρτήτως αν έχει βάρδια ή όχι, αν έχει ενεργοποιήσει τη συσκευή του/της ή όχι. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται αδιάκοπα. Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα: Τι συμβαίνει με αυτά τα δεδομένα; Γιατί τα χρειάζονται; Και τι συμβαίνει με αυτά στο παρασκήνιο; Υπάρχει απόλυτη αδιαφάνεια για το αν πωλούνται, αν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς... Κανείς δεν μπορεί να μας το πει αυτό"*, υπογραμμίζει ο ειδικός.

Η αδιαφάνεια και η εξάρτηση από τον αλγόριθμο αφήνουν τους διανομείς σε μια κατάσταση συνεχούς επισφάλειας και ανασφάλειας, λειτουργώντας ως "αιχμάλωτοι" σε ένα σύστημα που δεν λαμβάνει υπόψη ανθρώπινα συναισθήματα ούτε τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε εργαζόμενου. Η ανάγκη για ρυθμιστικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει δικαιώματα, διαφάνεια και προστασία δεδομένων φαντάζει σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.