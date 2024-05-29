Στο 3,55% διαμορφώθηκε η απόδοση των εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου στη δημοπρασία που πραγματοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Υπενθυμίζεται ότι η απόδοση τους στην προηγούμενη δημοπρασία είχε διαμορφωθεί στο 3,69%.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.156 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό των 500 εκατ. ευρώ κατά 2,31 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Μαΐου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ. Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

