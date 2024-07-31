Την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία για το έτος 2023 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, με τα σχετικά ειδοποιητήρια να βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Στην εν λόγω εκκαθάριση εντάσσονται οι Mη Mισθωτοί ασφαλισμένοι που διατηρούσαν παράλληλα μισθωτή εργασία για μέρος ή ολόκληρο το έτος 2023. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης αποτυπώνονται ως εξής:

Το συνολικό πλήθος ασφαλισμένων ανέρχεται σε 323.674.

Από αυτούς προκύπτει:

Αποτέλεσμα εκκαθάρισης Αριθμός ασφαλισμένων Χρηματικά ποσά

Χρεωστική εκκαθάριση 216.443 Οφειλόμενο ποσό: 149.435.723,62 ευρώ

Πιστωτική εκκαθάριση 32.589 Πιστωτικό υπόλοιπο: 16.162.025,25 ευρώ

Μηδενική εκκαθάριση 74.642

Για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο, αυτό μπορεί να καταβληθεί σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση εκκαθάρισης καταβάλλεται εμπρόθεσμα έως 30/08/2024.

Τέλος, για τους ασφαλισμένους με πιστωτική εκκαθάριση, έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά «Αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων» στην περίπτωση που επιθυμούν να τους επιστραφεί το ποσό αντί να κρατηθεί στο λογαριασμό τους για συμψηφισμό με επόμενες εισφορές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.