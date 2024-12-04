Δυο φορές το μήνα θα αναρτά η ΤτΕ στοιχεία επιτοκίων καταθέσεων - χορηγήσεων και προμηθειών όλων των τραπεζών όπως προβλέπεται σε Πράξεις του διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα.

Στην ενίσχυση του πλαισίου παροχής πληροφόρησης προς το συναλλακτικό κοινό και της εν γένει διαφάνειας των όρων των τραπεζικών συναλλαγών προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος με την έκδοση δύο νέων Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής, της 237/2/25.11.2024 και της 237/3/25.11.2024.

Σύμφωνα με τις εν λόγω Πράξεις, η Τράπεζα της Ελλάδος θα δημοσιεύει στον ιστόχωρό της στοιχεία και πληροφορίες που θα της υποβάλλουν τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα αναφορικά με:

• τα επιτόκια καταθέσεων,

• τα επιτόκια πιστώσεων στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης, περιλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, καθώς και τις προμήθειες και τα έξοδα που χρεώνουν για τις εν λόγω πιστώσεις, και

• τις χρεώσεις, τις προμήθειες και τα τέλη υπηρεσιών που συνδέονται με τους λογαριασμούς πληρωμών.

Η πρώτη ανάρτηση των εν λόγω στοιχείων και πληροφοριών, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2024, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2025.

Με τη δημοσίευση αυτών των στοιχείων, ενισχύεται η έγκυρη και αδιάλειπτη πληροφόρηση των συναλλασσόμενων, παρέχοντάς τους ευχερώς διαθέσιμη, πλήρη, σαφή και συγκρίσιμη ενημέρωση σχετικά με τις χρεώσεις και τα επιτόκια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

