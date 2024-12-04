Χατζηδάκης: Στην κοινοπραξία Fraport - Delta - Πηλέας το αεροδρόμιο της Καλαμάτας

Αποδεκτή έγινε η προσφορά της κοινοπραξίας Fraport- Delta- Πηλέας για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Αυτό ανακοίνωσε από το βήμα του «2ο Growthfund Summit» ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, λέγοντας ότι είναι κάτι που αποτελεί άλλο ένα θετικό βήμα για το Υπερταμείο και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Όπως είπε ο υπουργός, η προσφορά είναι κατά πολύ υψηλότερη από την αρχική αποτίμηση και τα συνολικά έσοδα για το Δημόσιο θα ανέλθουν σε 71,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 45 εκατ. ευρώ είναι προκαταβολή παραχώρησης. Ενώ η κοινοπραξία δεσμεύεται να πραγματοποιήσει επενδύσεις της τάξης των 28,3 εκατ. ευρώ την πρώτη τριετία, με άμεση προτεραιότητα την ανακαίνιση των υφιστάμενων υποδομών. Παράλληλα, για το άμεσο μέλλον προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου αεροσταθμού και η επέκταση των υποδομών, που θα επιτρέψουν την αύξηση της επιβατικής κίνησης.

Στην κεντρική ομιλία του, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι έχει ήδη ψηφιστεί το νέο νομικό πλαίσιο για το Υπερταμείο, και τις πέντε βασικές παραμέτρους για αυτό:

Την απορρόφηση από το Υπερταμείο του ΤΑΙΠΕΔ και του ΤΧΣ, που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της αποστολής τους. Υπήρξαν κατά τη λειτουργία τους 13 ιδιωτικοποιήσεις ή συμβάσεις παραχώρησης και οι εισπράξεις για το Δημόσιο ήταν περίπου 8 δισ. ευρώ. Τον εκσυγχρονισμό του μοντέλου διακυβέρνησης του Υπερταμείου, με το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης να αντικαθιστά το Εποπτικό Συμβούλιο, την αλλαγή στο τρόπο επιλογής μελών και τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής του Δημοσίου. Τον εξορθολογισμό των θυγατρικών του Υπερταμείου, κατά το παράδειγμα της ΔΕΗ. Όπως, με την προσέλκυση στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα με 4ετή συμβόλαια και αυξημένες αποδοχές, την επιτάχυνση των διαδικασιών προμηθειών και την κατάργηση της συμμετοχής των συνδικαλιστών στα πειθαρχικά συμβούλια. Τη διαφορετική χρήση των εσόδων του ΤΑΙΠΕΔ από τις συμβάσεις αξιοποίησης των λιμανιών. Αντί να οδεύουν κατά 100% για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους, πλέον το 50% διατίθεται για την αναβάθμιση των υπόλοιπων λιμανιών. Τη δημιουργία του νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου.

Όπως είπε ο υπουργός, με τις πέντε αυτές αλλαγές:

Βελτιώνεται η λειτουργία του Υπερταμείου ως ενεργού διαχειριστή της δημόσιας περιουσίας και των εταιρειών του Δημοσίου, με μεγαλύτερες ταχύτητες και αποτελεσματικότητα.

Μεγεθύνεται η συνεισφορά του στην εθνική οικονομία, αξιοποιώντας πιο αποτελεσματικά τη δημόσια περιουσία και κινητοποιώντας χρηματοδοτικούς πόρους για την κάλυψη του επενδυτικού κενού.

Βελτιώνεται η καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, με τον μετασχηματισμό των θυγατρικών του Υπερταμείου σε «μικρές ΔΕΗ». Σήμερα, είπε ο υπουργός, οι υπηρεσίες θυγατρικών του Υπερταμείου δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών, όπως π.χ. με τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ και τα ΕΛΤΑ. Συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά ότι «λέμε όχι στην προσκόλληση στο άγιο Δημόσιο».

Καταλήγοντας ο κ. Χατζηδάκης, είπε ότι την τελευταία τριετία το Υπερταμείο δημιούργησε αξία άνω του μισού δισ. ευρώ, αυξάνοντας τα έσοδα κατά 14%.

Από το ίδιο συνέδριο, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γρηγόρης Δημητριάδης, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το Υπερταμείο γίνεται πλέον μεταρρυθμιστικό ταμείο και ενεργός μέτοχος στις θυγατρικές του, αφήνοντας πίσω τον έως τώρα απλώς εποπτικό ρόλο.

Ανέφερε ότι όπου χρειάστηκε τοποθετήθηκε προσωρινή διοίκηση, όπως π.χ. με τα ΕΛΤΑ, ενώ προσελκύονται στελέχη και από την αγορά. Ενώ, προβλέπεται έως το 2027 υπερδιπλασιασμός της αξίας του ενεργητικού της ΕΤΑΔ, στα περίπου 2,2 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα από μερίσματα ανέρχονται σε περίπου 3,7 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου 200 εκατ. ευρώ διατίθενται για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τέλος, η οργανική αξία του Υπερταμείου αποτιμάται σε 700 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε αύξηση κατά 2,6% της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του.

Τέλος, ο πρόεδρος του Υπερταμείου Στέφανος Θεοδωρίδης, είπε στον χαιρετισμό του ότι σήμερα το Υπερταμείο εισέρχεται στην 3η φάση της λειτουργίας του. Κατά την 1η φάση υπήρξε χαρτογράφηση και κατά τη 2η φάση (2022- 2024) σημειώθηκε αύξηση της αξίας της περιουσίας κατά 700 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2019 έως και το 2023 ποσό 113,4 εκατ. ευρώ δόθηκε στο Δημόσιο. Στόχος είναι να λειτουργήσει το Υπερταμείο ως επιταχυντής των θυγατρικών εταιρειών του σε σύγχρονες και μοντέρνες, ανέφερε ο κ. Θεοδωρίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

