Το ποσό των 600 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο, με μειωμένο κόστος.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε σήμερα η απόδοση υποχώρησε στο 2,27% από 2,82% που ήταν στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 955 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,91 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2024.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.