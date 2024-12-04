Το ποσό των 600 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο, με μειωμένο κόστος.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε σήμερα η απόδοση υποχώρησε στο 2,27% από 2,82% που ήταν στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 955 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,91 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2024.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.
Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2024.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
