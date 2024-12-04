Αυξάνεται η πίεση στις τράπεζες για μείωση των προμηθειών με τον υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη να έχει ήδη προαναγγείλει άμεσες κινήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με απόφαση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, από τον Ιανουάριο η κεντρική τράπεζα θα δημοσιοποιεί δυο φορές τον μήνα όλες τις προμήθειες που επιβάλλουν οι τράπεζες, ενώ άμεσα αυξάνεται από τα 500 ευρώ στα 1.000 το ημερήσιο όριο συναλλαγών μέσω Iris με μηδενικές προμήθειες για τους ιδιώτες.

Πηγή: skai.gr

