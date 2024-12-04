Λογαριασμός
Τράπεζες: Εντείνονται οι πιέσεις για μείωση προμηθειών - Στα €1.000 το ημερήσιο όριο συναλλαγών μέσω Iris

Με απόφαση του Γιάννη Στουρνάρα, από τον Ιανουάριο η κεντρική τράπεζα θα δημοσιοποιεί 2 φορές τον μήνα τις προμήθειες που επιβάλλουν οι τράπεζες

Τράπεζα της Ελλάδος

Αυξάνεται η πίεση στις τράπεζες για μείωση των προμηθειών με τον υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη να έχει ήδη προαναγγείλει άμεσες κινήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με απόφαση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, από τον Ιανουάριο η κεντρική τράπεζα θα δημοσιοποιεί δυο φορές τον μήνα όλες τις προμήθειες που επιβάλλουν οι τράπεζες, ενώ άμεσα αυξάνεται από τα 500 ευρώ στα 1.000 το ημερήσιο όριο συναλλαγών μέσω Iris με μηδενικές προμήθειες για τους ιδιώτες.

