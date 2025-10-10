Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Παρασκευή, μετά από πτώση περίπου 1,6% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς το ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς εξασθένησε μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την έναρξη της πρώτης φάσης ενός σχεδίου τερματισμού του πολέμου στη Γάζα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παράδοσης Δεκεμβρίου υποχωρούν 1,27%, στα 64,39 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate παράδοσης Νοεμβρίου υποχωρούν 1,28%, στα 60,72 δολάρια.

«Το γεγονός ότι επιτέλους υπάρχει ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή μας ανακουφίζει λίγο», δήλωσε ο Bjarne Schieldrop, επικεφαλής αναλυτής εμπορευμάτων της SEB. Αυτό θα μπορούσε να μετριάσει τις ανησυχίες σχετικά με τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τη Διώρυγα του Σουέζ και την Ερυθρά Θάλασσα, πρόσθεσε.

Το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την Πέμπτη, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της πρωτοβουλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.



Πολλά πλοία που θεωρούνται ότι εξυπηρετούν ισραηλινά συμφέροντα, έχουν δεχτεί επιθέσεις από τους Χούθι, σε μια ενέργεια που περιγράφουν ως αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους για τον πόλεμο στη Γάζα, σημειώνει το Reuters.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent σημειώνει άνοδο περίπου 1%, ενώ το WTI παραμένει σχετικά σταθερό, μέχρι στιγμής. Και οι δύο δείκτες αναφοράς σημείωσαν απότομη πτώση την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

