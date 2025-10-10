«Οι μεταρρυθμίσεις που προωθούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την προστασία του καταναλωτή, τον υγιή ανταγωνισμό και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά, αφορούν την κοινωνική συνοχή και κατ’ επέκταση τη σταθερότητα της χώρας», δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη συζήτηση στρογγυλής Τραπέζης για την προστασία του καταναλωτή, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Τσιόδρα.

Επεσήμανε πως το Υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά στη θεσμοθέτηση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενοποιήσει όλους τους μηχανισμούς ελέγχου σε έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό φορέα. «Η νέα Αρχή θα λειτουργεί κατά το πρότυπο της ΑΑΔΕ, με Διοικητή και τρεις Υποδιοικητές, ανεξάρτητους από πολιτικούς κύκλους και κυβερνητικές εναλλαγές. Θα συγκεντρώσει το σύνολο των ελέγχων για την αγορά - τόσο στους φυσικούς χώρους όσο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο - αξιοποιώντας νέα ψηφιακά εργαλεία και θα ενισχυθεί με 300 νέους ελεγκτές», δήλωσε. Όπως ανέφερε, στη νέα Αρχή θα ενταχθεί και ο Συνήγορος του Καταναλωτή, διατηρώντας την αυτοτέλειά του και αναβαθμίζοντας τον ρόλο του, ώστε να εξασφαλιστεί ένα ενιαίο, ισχυρό και διαφανές σύστημα εποπτείας και προστασίας των πολιτών.

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη διαφάνεια και τη λειτουργία της αγοράς: από το νέο πλαίσιο για τις επενδύσεις και την Εθνική Πολιτική Ποιότητας, μέχρι τον Κώδικα Δεοντολογίας που συμφωνήθηκε με τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου.

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ουσιαστικά με την αγορά γιατί μόνο έτσι μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη οι κανόνες που προστατεύουν τον πολίτη. Πρόκειται για μια συνεχή μάχη, την οποία δίνουμε με συνέπεια. Γιατί αφορά τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού, την εμπιστοσύνη του πολίτη και την κοινωνική συνοχή», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι ο ενημερωμένος πολίτης και η ενίσχυση της καταναλωτικής συνείδησης αποτελούν τον πιο ουσιαστικό μηχανισμό προστασίας: «Ο ενημερωμένος καταναλωτής είναι σύμμαχος στη σωστή λειτουργία της αγοράς. Όταν οι πολίτες γνωρίζουν και συμμετέχουν συνειδητά, συμβάλλουν σε μια οικονομία δικαιότερη, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική για όλους».

Ο κ. Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανέφερε από την πλευρά του πως οι Ευρωπαίοι καταναλωτές βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με σύνθετες προκλήσεις, τόσο στη φυσική αγορά όσο και στις ψηφιακές εμπορικές πλατφόρμες. Όπως τόνισε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, με έμφαση στη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων και στην ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εισαγωγής μη ασφαλών προϊόντων, ιδίως μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

«Ένα από τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το εμπόριο είναι ο ανταγωνισμός από τις κινέζικες πλατφόρμες και η ανάγκη ο Ευρωπαίος καταναλωτής να προστατεύεται πλήρως, γνωρίζοντας τι αγοράζει και εάν αυτό πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας», σημείωσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προσθέτοντας πως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθούνται παράλληλα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και τη ρύθμιση των εδαφικών εφοδιαστικών περιορισμών στο εμπόριο που έχουν ως συνέπεια διαφορές στις τιμές.



