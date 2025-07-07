Αιτήσεις που «ξεπερνούν κάθε λογική» σε αριθμό και ύψος ποσών καταγγέλλει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, αναφερόμενος στο πρόγραμμα ενίσχυσης της βιολογικής μελισσοκομίας, το οποίο έχει οδηγηθεί σε προσωρινή παύση πληρωμών.

Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Mega, ενώ το υπουργείο είχε προϋπολογίσει 18 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα – δηλαδή πάνω από το διπλάσιο του περσινού αντίστοιχου κονδυλίου – οι αιτήσεις εκτοξεύτηκαν στο ποσό-ρεκόρ των 166 εκατ. ευρώ. «Ξεπεράστηκε κάθε όριο», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ανάλογες υπερβολές παρατηρήθηκαν και στη βιολογική κτηνοτροφία, όπου επίσης έχει «παγώσει» η καταβολή ενισχύσεων.

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι έχει ήδη συσταθεί ειδική ομάδα ελέγχου με τη συμμετοχή της ΑΑΔΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και να ανακτηθούν τα ποσά που δόθηκαν αχρεωστήτως. «Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν γεμάτη συσκέψεις για να οργανώσουμε το μοντέλο ελέγχου και τη διαδικασία ανάκτησης. Είναι προτεραιότητά μας», τόνισε.

«Ήδη ο πρωθυπουργός ανέλαβε την πολιτική ευθύνη»

Απαντώντας στις επικρίσεις περί συγκάλυψης, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι όχι μόνο δεν εμποδίστηκαν, αλλά ενισχύθηκαν από την πρώτη στιγμή, με εντολή του ίδιου του πρωθυπουργού. «Όλες οι καταγγελίες διαβιβάστηκαν άμεσα στις αρμόδιες δικαστικές αρχές», δήλωσε.

Ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι οι στρεβλώσεις στη διανομή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων είναι χρόνιο φαινόμενο και δεν προέκυψαν σήμερα. «Οι παθογένειες ξεκινούν από τη δεκαετία του ’80 και συνεχίστηκαν ανεξέλεγκτα για δεκαετίες. Τώρα είναι η ώρα να κλείσει αυτός ο κύκλος», σημείωσε.

Όσον αφορά την πολιτική ευθύνη για την κατάσταση, ο υπουργός υπογράμμισε πως την έχει ήδη αναλάβει ο πρωθυπουργός. Στόχος πλέον είναι να εφαρμοστεί ένα νέο, αυστηρότερο και δικαιότερο μοντέλο καταβολής ενισχύσεων.

Αναφερόμενος τέλος στο πρόστιμο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα μας, διευκρίνισε ότι σχετίζεται με διοικητικά σφάλματα και προβλήματα ελέγχου και πληρωμών. «Το πρόστιμο θα καλυφθεί εν μέρει από τα χρήματα που πρέπει να επιστραφούν και εν μέρει από τη βελτιστοποίηση του συστήματος πληρωμών. Οι έντιμοι αγρότες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τις ενισχύσεις τους», διαβεβαίωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.