H νομισματική πολιτική θα παραμείνει περιοριστική για κάποιο χρονικό διάστημα, ξεκαθάρισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στο Brussels Hellenic Network, Argo, προς τιμήν των νέων Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ελλάδας και Κύπρου στις 10 Ιουλίου.

Όπως επεσήμανε ο κ. Στουρνάρας, η πρόκληση για την προσεχή περίοδο είναι να εξασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να υποχωρεί, και θα πλησιάσει εγκαίρως το στόχο μας, ενώ παράλληλα θα ενισχύονται οι ρυθμοί ανάπτυξης φθάνοντας σε διατηρήσιμα επίπεδα που εγγυώνται πλήρη απασχόληση.

Σύμφωνα με τις προβολές του Ιουνίου, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω από το στόχο όλα τα τρίμηνα του 2026.

Ο ίδιος δεν σχολίασε τις πιθανές περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων το δεύτερο εξάμηνο του έτους, επεσήμανε δε ότι «πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα στοιχεία και, δεύτερον, ακόμη και με περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, η νομισματική πολιτική θα παραμείνει περιοριστική».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

