Τράπεζες και πιστωτική επέκταση: Η Ελλάδα στις κορυφαίες θέσεις της ευρωζώνης

Σε ανοδικούς ρυθμούς κινούνται οι εκταμιεύσεις νέων δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις με ρυθμό αύξησης κοντά στο 16% έτρεξαν οι εκταμιεύσεις νέων επιχειρηματικών δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο του έτους, αγγίζοντας τα 1,21 δισ. ευρώ. Τα δάνεια αυτά αφορούν επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από δημοσιευμένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), τον Ιούνιο ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα για δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ήταν ο δεύτερος υψηλότερος στην ευρωζώνη, στο 16,6% .

Το ποσοστό αυτό είναι εξαπλάσιο του μέσου ετήσιου ρυθμού πιστωτικής επέκτασης προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις για το σύνολο της ευρωζώνης (2,7%).

Στην πρώτη θέση στην σχετική κατάταξη βρίσκεται η Λιθουανία με ετήσιο ρυθμό 19,2%, στη δεύτερη η Ελλάδα με 16,6%, στην τρίτη η Κροατία με 12,2% και στην τέταρτη θέση η Εσθονία με 11,2%. Ακολουθεί στην πέμπτη θέση η Ολλανδία με ετήσιο ρυθμό αύξησης 10,7%.

Τις τελευταίες θέσεις καταλαμβάνουν Λουξεμβούργο (-5,2%), Γερμανία (0,3%), Ιταλία (0,4%) και Φινλανδία (0,7%).

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι τον Ιούνιο η Ελλάδα εμφάνισε την τρίτη υψηλότερη επίδοση στην ευρωζώνη , όσον αφορά το ρυθμό πιστωτικής επέκτασης στο σύνολο του (μη χρηματοπιστωτικού) ιδιωτικού τομέα, με ετήσια αύξηση 11,1%.

Στην ευρωζώνη, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 2,9%. Προηγούνται η Κροατία με 13,3% και η Εσθονία με 11,8% έναντι μέσου όρου 2,9% στην ευρωζώνη. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται Φινλανδία (0,5%), Αυστρία (1,0%), Ιταλία (1,4%) και Γερμανία (2%).

Ο αυξημένος ρυθμός εκταμιεύσεων, όπως έχουν επισημάνει μεταξύ άλλων σε δημόσιες τοποθετήσεις τους τραπεζικά στελέχη, υποδηλώνει και τη βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης δανείων από την πλευρά των τραπεζών, ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου και της ικανότητας αποπληρωμής. Όλες οι τράπεζες έχουν προχωρήσει πλέον στη δημιουργία μονάδων και διευθύνσεων αποκλειστικά για την χρηματοδότηση της μεσαίας επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας τον ρόλο των τραπεζών ως μοχλού χρηματοδότησης της ανάπτυξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.