FT: Ο Τραμπ παγώνει τους ελέγχους εξαγωγών για να εξασφαλίσει εμπορική συμφωνία με την Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να παγώσουν οι περιορισμοί στις εξαγωγές ειδών τεχνολογίας από τις ΗΠΑ στην Κίνα για να αποφύγει το ενδεχόμενο να ενσκήψει κώλυμα στις διαπραγματεύσεις της Ουάσιγκτον με το Πεκίνο για το εμπόριο και για να μπορέσει να οργανωθεί συνάντησή του αργότερα φέτος με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές της ενημερωμένες σχετικά.
Αργότερα σήμερα στη Στοκχόλμη είναι προγραμματισμένο να συναντηθούν εκ νέου αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των δυο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου για διαπραγματεύσεις για το εμπόριο — τον τρίτο γύρο τους, έπειτα από προηγούμενους στη Γενεύη και στο Λονδίνο.
