«Αδειάζει η κλεψύδρα» για τους φοιτητές που θέλουν να διεκδικήσουν στεγαστικό επίδομα έως και 2.500 ευρώ, καθώς λήγει η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Αυτές αφορούν την χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ψηφιακά μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω του gov.gr, στην κατηγορία «Εκπαίδευση» και την υποκατηγορία «Πανεπιστήμια και φοίτηση».

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν τα στοιχεία τους, ενώ θα πρέπει να πληρούν μία σειρά από οικονομικά, κοινωνικά, αλλά και ακαδημαϊκά κριτήρια για να λάβουν το επίδομα. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέχρι τη Πέμπτη 31 Ιουλίου.

Τα κριτήρια για τους φοιτητές ΑΕΙ

Συγκεκριμένα, ο έλεγχος στην πλατφόρμα μετά την υποβολή της αίτησης αφορά το οικογενειακό εισόδημα (το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ), το να μην είναι ο φοιτητής κάτοχος άλλου πτυχίου, το να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους -εκτός αν είναι πρωτοετής, επομένως δεν υπάγεται σε αυτή την κατηγορία- ενώ μοριοδοτείται και οποιοδήποτε κοινωνικό κριτήριο (σ.σ.: όπως για παράδειγμα αν είναι ορφανός).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος πραγματοποιείται στην ειδική εφαρμογή εδώ.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται αρχικά αναφορικά με τα στοιχεία που αφορούν στον φοιτητή για τον οποίο πραγματοποιείται η αίτηση στεγαστικού επιδόματος και μόνον εφόσον αυτά εγκριθούν, αξιολογούνται τα επιπρόσθετα στοιχεία συγκατοίκησης.

Στις αιτήσεις οι οποίες εγκρίνονται ως προς τα στοιχεία που αφορούν στον φοιτητή για τον οποίο πραγματοποιείται η αίτηση στεγαστικού επιδόματος και είτε δεν έχουν συμπληρωθεί στοιχεία συγκατοίκησης είτε τα στοιχεία συγκατοίκησης δεν έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος, καταβάλλεται το ποσό των 1.500 ευρώ.

Ποιοι φοιτητές θα λάβουν 2.000 και 2.500 ευρώ

Το επίδομα ορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ αποκλειστικά για τους δικαιούχους που φοιτούν σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση έγκρισης όλων των στοιχείων της αίτησης από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων συγκατοίκησης, καταβάλλεται το ποσό των 2.000 ευρώ.

Αποκλειστικά στην περίπτωση δικαιούχου που φοιτά σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, το επίδομα ορίζεται στο ποσό των 2.500 ευρώ.

Πότε και από ποιον καταβάλλεται το επίδομα

Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και επαληθευτούν οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος από το ηλεκτρονικό σύστημα και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προωθούνται στην οικονομική υπηρεσία του Ιδρύματος για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων οι εκτυπωμένες αιτήσεις μαζί με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση φοιτητών που προέρχονται από μετεγγραφή, το επίδομα χορηγείται από το Ίδρυμα που ανήκει ο φοιτητής τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης.

Η δαπάνη για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκκαθαρίζεται από τις οικείες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας και εντέλλεται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται κατά τις κείμενες διατάξεις, από τις Υπηρεσίες αυτές.

