Βραβείο Best IPO 2024 για την Optima bank από την East Capital

Η Optima bank, ένα χρόνο μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνει ακόμα μία διεθνή διάκριση, ως "Best IPO" στα East Capital Awards 2024. Η διάκριση αυτή, αναγνωρίζει τη δημόσια εγγραφή (IPO) της τράπεζας, ως την πλέον αποδοτική επένδυση σε ΙΡΟ για το περασμένο έτος αφού απέφερε σύμφωνα με την East Capital, απόδοση 79%.



Η East Capital δραστηριοποιείται στην αγορά του asset management και εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα διεθνών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων ιδρυμάτων, εταιρειών και ιδιωτών. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η East Capital βραβεύει εκείνες τις εταιρείες από το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο που κάνουν τη διαφορά, αναδεικνύοντας αυτούς τους οργανισμούς που ξεχωρίζουν για την ανάπτυξη, τη διακυβέρνηση και τα πρωτοποριακά τους επιτεύγματα.



Η νέα αυτή βράβευση της Optima bank, επιβεβαιώνει τη δυναμική της ανάπτυξη στην ελληνική αγορά. Μέσα σε μόλις ένα χρόνο από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η αύξηση των μεγεθών της, αποδεικνύει την εμπιστοσύνη τόσο των πελατών που την επιλέγουν, όσο και του επενδυτικού κοινού που πίστεψε στην προοπτική της. Η τράπεζα στα πρόσφατα αποτελέσματα 9μήνου, παρουσίασε αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου κατά 48% σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο 2023, αύξηση καταθέσεων 32% και κέρδη στα €108,2 εκατ., αυξημένα κατά 50%, ήδη παραπάνω από τα συνολικά κέρδη του 2023 (€103 εκατ.).



Ο CEO της Optima bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, δήλωσε σχετικά με τη βράβευση: "Η βράβευση από την East Capital μάς γεμίζει υπερηφάνεια και αισιοδοξία για το μέλλον. Η επιτυχία της δημόσιας εγγραφής ένα χρόνο πριν, ήταν αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας που αποδεικνύει τη δύναμη της στρατηγικής μας και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες και οι επενδυτές μας. Παράλληλα, αποτελεί μια αναγνώριση της πορείας μας, αλλά και μια δέσμευση να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση και τόλμη για την επίτευξη νέων στόχων. Ευχαριστούμε θερμά τους ανθρώπους μας, που πίστεψαν στο όραμα της Optima bank και με προσήλωση συμβάλλουν στην επιτυχία της."

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.