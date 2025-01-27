Σήμερα… πληρώνει: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα

Του Βαγγέλη Δουράκη

Εβδομάδα πληρωμών αυτή που ξεκινά για συνταξιούχους και δικαιούχους επιδομάτων: Πρώτοι πάνε ταμείο από σήμερα το απόγευμα κιόλας οι απόμαχοι της εργασίας μη Μισθωτοί, αλλά και όσοι λαμβάνουν επικουρικές συντάξεις από τον ιδιωτικό τομέα. Τα χρήματα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς μετά το μεσημέρι και όσοι έχουν χρεωστική κάρτα μπορούν να κάνουν ανάληψη.



Όσοι προτιμούν ακόμη… γκισέ θα λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν από αύριο.



Μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν όλοι οι συνταξιούχοι, αλλά και οι δικαιούχοι επιδομάτων, μεταξύ των οποίων και μερίδα εκείνων που έχουν δικαίωμα στο επίδομα τέκνων Α21 και δεν το έλαβαν την περασμένη χρονιά. Το εν λόγω επίδομα είναι και το πλέον δημοφιλές μεταξύ των ενισχύσεων που χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τι θα ισχύσει για τις συντάξεις

Όσον αφορά στους συνταξιούχους, ως γνωστόν η πληρωμή γίνεται με βάση το πλαίσιο καταβολής των συντάξεων σε δύο δόσεις, που προβλέπει:

την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα να καταβάλλονται οι συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών [ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ], με τις επικουρικές του ιδιωτικού τομέα να εξοφλούνται την ίδια ημέρα

κάθε προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα θα καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών και οι κύριες συντάξεις του ΔΗΜΟΣΙΟΥ( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και ΔΗΜΟΣΙΟ), οπότε και πληρώνονται οι επικουρικές του Δημοσίου.

Όλες οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων

Επομένως η καταβολή των συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου θα γίνει ως εξής:

Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Τα ποσά αυτά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μία μέρα πριν και συγκεκριμένα, από σήμερα το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιανουαρίου 2025.

Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τα εν λόγω ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιανουαρίου 2025.

Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου. Η πίστωση των ποσών αυτών θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης 30 Ιανουαρίου.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή το επίδομα τέκνων Α21, μαζί με τα αναδρομικά του, τα προνοιακά- αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.



