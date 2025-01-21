Πλεόνασμα 1,031 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,68 δισ. ευρώ το 2023, παρουσίασε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκηση την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αύξηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού στα 69,43 δισ. ευρώ, από 62,74 δισ. ευρώ πέρυσι, όταν το ίδιο διάστημα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν λιγότερο, στα 63,43 δισ. ευρώ, από 62,19 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023.

Ταυτόχρονα στο θετικό αποτέλεσμα της εφετινής χρονιάς συνέβαλαν τόσο τα έσοδα από τη Διαχείριση του Δημόσιου Χρέους από τον ΟΔΔΗΧ όσο και τα χρήματα που εισέπραξε το Δημόσιο από τη μεταβίβαση της Αττικής Οδού.

Μικρή αύξηση στα 6,9 δισ. ευρώ καταγράφεται στη δαπάνη για τόκους που κατέβαλε ο Κρατικός Προϋπολογισμός πέρυσι, ενώ το σχετικό κονδύλι είχε διαμορφωθεί στα 6,4 δισ. ευρώ το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

