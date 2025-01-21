Από σήμερα είναι διαθέσιμος ένας χρηστικός και συνοπτικός οδηγός για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στην εφαρμογή της.

Για πρώτη φορά, καταγράφεται ψηφιακά όλο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, παρέχοντας στοχευμένη και εξειδικευμένη πληροφόρηση ανά κλάδο επιχειρήσεων (τράπεζες, supermarkets, εταιρίες φύλαξης, εταιρίες ιδιωτικής ασφάλισης, φορείς του δημοσίου, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμός και εστίαση), με ρητή αναφορά και στο προβλεπόμενο κυρωτικό πλαίσιο.

Ο νέος ηλεκτρονικός αυτός οδηγός για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποσκοπεί στη συστηματοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας και στην κάλυψη όλων των κρίσιμων ερωτημάτων, που τίθενται από τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους για τον θεσμό της Ψηφιακής Κάρτας.

Εκτός από την επίλυση πρακτικών θεμάτων, όπως η εγκατάσταση και ενεργοποίηση της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον οδηγό, για να διευκρινίσουν θέματα που αφορούν τις προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου για ζητήματα, όπως η ευέλικτη προσέλευση και το απολογιστικό σύστημα, οι ειδικοί κανόνες οριζόντιας εφαρμογής και οι οριζόντιες εξαιρέσεις.

Ο οδηγός για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, που είναι διαθέσιμος στο psifiakikarta.gov.gr, θα επικαιροποιείται κάθε φορά που ένας νέος κλάδος εντάσσεται στην εφαρμογή της και κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή στη νομοθεσία ή εκδίδεται σχετική Υπουργική Απόφαση ή/και διευκρινιστική εγκύκλιος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

